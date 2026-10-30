大疆 DJI 的 Osmo Pocket 4P 於今日（10 月 30 日）正式開賣全新「珠光白」版本。有別於首發時的黑色硬朗感，今次換上全白外殼明顯衝著女性用家與生活 Vlog 市場而來。我們找來Coser Usagi進行實測，拋開冰冷的技術數據，直接看這部雙鏡頭雲台相機在真實生活中的人像與追焦表現。



DJI Osmo Pocket 4P 突破性地加入了一顆等效60mm的長焦鏡頭，配備了f/1.8大光圈，並與原本的20毫米廣角鏡頭組成雙鏡頭系統。

DJI Osmo Pocket 4P 終於出白色！實試機內原生美顏．玩盡雙鏡頭

我們找來Coser Usagi試玩DJI Osmo Pocket 4P 珠白色版，拋開冰冷的技術數據，直接看這部雙鏡頭雲台相機在真實生活中的人像與追焦表現。

如果你想看完整的硬件跑分、17 檔動態範圍技術詳解，以及與 Insta360 的極限畫質對比，請直接點擊重溫我們的 DJI Osmo Pocket 4P 評測首發試玩評測報告。

廣角鏡拍人像：女生最怕「大頭畸變」，但低炒一秒變長腿？

Pocket 4P 最大賣點在於雙鏡頭系統。最基本的1.0x廣角主鏡頭視角寬闊（圖中下面那支鏡），拍 Vlog 雖然能收納更多風景，但新手最常犯的錯誤，就是為了拍清楚女生的五官而把相機直接「懟」到臉前，搞到小臉女生變成大餅臉。

與 Osmo Pocket 4 標準版 190.5g 的重量比較下，這款旗艦機型重量達到 230g ，握在手中能感受到扎實的機身構造。

與 Osmo Pocket 4 標準版 190.5g 的重量比較下，這款旗艦機型重量達到 230g ，握在手中能感受到扎實的機身構造。

廣角鏡頭人像拍攝貼士

廣角鏡頭的物理特性是「近大遠小」。鏡頭貼得太近，拍出來臉頰直接放大一圈，甚至出現鼻大臉圓的變形效果。女生看到相片直接黑面。

不過，只要抓對角度，廣角鏡依然是打卡神物。

優點一：能把女生的每日穿搭 OOTD 連同精緻的裝修環境與背景一網打盡，也方便多人合照。

優點二：只要把機身放低至腰部以下、微微向上仰拍，利用邊緣拉伸的特性，女模特兒的腿部線條瞬間被自然拉長。

60mm 中焦鏡拍人像：自帶日系雜誌感

切換到 60mm （3.0x）中焦鏡頭，畫面質感完全是另一種層次。它徹底解決了「相機靠太近」的壓迫感，就算不常面對鏡頭的女生，神態也能放鬆下來。

優點1：五官扁平立體化，告別大餅臉。中焦鏡頭具備極佳的透視壓縮感。它能還原真實的五官比例，臉型看起來比肉眼見到還要精緻小巧。

優點2：路人雜物全虛化，在 f/1.8 大光圈與 60mm 的物理景深下，背景瞬間化開成夢幻的奶油散景，隨手一按就是日系雜誌封面。

智能跟焦實測：把你鎖定在畫面中央

自己拍 Vlog 最怕意外出鏡。我們將 Pocket 4P 架設在三腳架上，開啟最新的智能跟隨 ActiveTrack 8.0 系統。模特兒在鏡頭前隨意左右走動、甚至突然加速轉身。雲台反應極快。轉向流暢，沒有機械性的突兀頓挫。

告別 App 後製：機內直出美顏

過去用 Pocket 3 自拍，拍完總要匯入手機 App 才可以開美顏慢慢推臉磨皮。 Pocket 4P 則強化至可以機內直出美顏功能，又可以自定肌色、磨皮的程度，甚至扮小麥色健康肌膚。對於急需在社交媒體發布限時動態的用家而言，這項功能大幅斬斷了繁瑣的後製工作流，不過實試後覺得小雲台的螢幕始終太小，需要傳送到手機才能清楚的看到美顏前／後效果分別。

昏暗環境救星：原廠迷你補光燈，女生夜間自拍的「物理外掛」？

如果說機內美肌是數碼層面的修飾，DJI 隨新機追加的原廠迷你補光燈（Fill Light），就是實打實的物理打光神器。在燈光昏暗的西餐廳、酒吧或夜間街頭取景——環境光源不足，感光度（ISO）被迫拉高，整張臉滿是粗糙噪點，面容甚至泛起頂光或側光的奇怪陰影。這枚僅重 16.72 克的原廠迷你補光燈，正是為了解決這個痛點而設。

它最聰明的設計在於便攜與連動： 磁吸供電，免除充電焦慮：燈身直接透過磁吸接口固定在雲台上，由 Pocket 4P 主機直接供電。女生出門再也不需要為額外的小配件獨立充電，告別線材纏繞。一吸即用。

它最聰明的設計在於便攜與連動： 磁吸供電，免除充電焦慮：燈身直接透過磁吸接口固定在雲台上，由 Pocket 4P 主機直接供電。

跟隨鏡頭同步轉向：由於直接卡在雲台上方，當啟動智能跟焦或手動平移時，補光燈會與鏡頭鏡片 100% 同步旋轉轉向。它提供 2800K（暖光）、4000K（中性光）與 5500K（冷光）三級色溫調節，並具備三段亮度控制。又可以手動調校補光燈角度，可以向前、向天花板打燈。

燈身直接透過磁吸接口固定在雲台上，由 Pocket 4P 主機直接供電。

全白機身的高顏值與小遺憾

拿在手中，僅重 230g 的 Pocket 4P 珠光白版本手感溫潤。模特兒單手將其輕握於胸前或臉旁，完全沒有傳統攝影器材的笨重感，反而像是一件時尚配件。

模特兒單手將其輕握於胸前或臉旁，完全沒有傳統攝影器材的笨重感，反而像是一件時尚配件。

標準套裝附送的便攜收納包也一併換上全白設計，放進女生的細小手袋毫無負擔。很漂亮。可是，原廠跟機的 USB-C 充電線依然是黑色的。純白機身插上一條黑線，視覺上極為突兀。細節決定成敗，DJI 在這最後一哩路上似乎還差了一小步。

標準套裝附送的便攜收納包也一併換上全白設計，放進女生的細小手袋毫無負擔。很漂亮。

原廠跟機的 USB-C 充電線依然是黑色的。純白機身插上一條黑線，視覺上極為突兀。細節決定成敗，DJI 在這最後一哩路上似乎還差了一小步。

17級動態範圍畫質真如預期

DJI Osmo Pocket 4P 相機最令人驚艷的提升，在於其廣角主鏡頭採用了全新開發的1吋感光元件。鏡頭擁有20mm等效焦距與f/2.0大光圈，更在先進的 LOFIC 技術加持下，將動態範圍推向了前所未有的17級。

對比度高，就算在烈日下都可以突顯在樹陰下建築物的紋理

配合這顆強悍感光元件的是全新 D-Log 2 色彩模式，支援10-bit色深並可記錄超過10億種色彩，其優化重點集中於日常拍攝中最常用的中高亮度區間。

對應最高D-Log2 10bit

換上純白與雙鏡頭，新手女仔到底值唔值得入手？

DJI Osmo Pocket 4P 換上「珠光白）」，徹底戳中外觀黨的審美。230 克機身塞進小手袋毫無負擔，完全沒有沉重器材感。新手更不必死記複雜參數：廣角仰拍一秒顯腿長，切換 60mm 中焦即告別「大頭形變」兼化開雜亂背景，加上直出美肌，拍完連手機 App 都省得開。一個人架起三腳架就能自動追焦置中。想省心拍出精緻生活片段的女生，這部顏值隨身神器確實很難令人抗拒。

DJI Osmo Pocket 4P 珠光白版本，跟黑色版一樣，提供標準套裝（HK$4,699）：內含 Osmo Pocket 4P 主相機（珠光白）／補光燈／1/4”螺紋手把／白色便攜收納袋／USB-C 至USB-C PD 快充線（USB 3.1）

針對創作者設計的 Vlog 套裝（連Remote及Mic mini 2）（HK$$5,329）將於後續推出

此外，更可單購顏色襯絕的白色版迷你三腳架（HK$109）