2026家電耗電榜Top 10 | 面對電費開支節節上升，不少香港家庭每逢收到電費單都大呻肉痛。原來除了冷氣機、雪櫃等長年運作的家電外，屋企還暗藏不少「隱形食電怪獸」，即使平時以為已經「熄機」，只要無截斷電源，待機狀態一樣會24小時默默燒錢。以下為大家拆解十大最食電家電排名，並附上貼地實用的家居慳電攻略。



2026家電耗電榜Top10。

頭五位「電費殺手」深度拆解

第5位：洗衣機及乾衣機——高溫加熱最傷荷包

不少人以為洗衣機轉動幾十分鐘不算食電，但若經常使用「溫水／熱水洗衣」模式，加熱過程會消耗大量電力；至於傳統電熱式乾衣機功率極高，每次烘乾都令電錶飛轉。

慳電貼士：儲夠約八分滿衣物先一次過機洗，避免每日洗幾件衫；一般衣物用冷水洗滌已足夠潔淨。使用乾衣機前，先用洗衣機高速脫水，並在乾衣桶內放入一條乾毛巾一齊烘，有助快速吸收濕氣，縮短乾衣時間。

第5位：洗衣機及乾衣機——高溫加熱最傷荷包。

第4位：電暖爐／暖風機——冬天耗電霸主

冬天寒流襲港時，電暖爐及浴室暖風機成為家中必備，但這類電熱式家電瞬間功率普遍高達1,500W甚至2,000W以上，長開數小時的電費足以媲美夏天開冷氣。

慳電貼士：若家中有安裝「冷暖變頻冷氣機」，製暖能源效益遠高於傳統電暖爐，是全屋保暖首選；睡覺或坐定定工作時，改用局部保暖的電暖氈或暖水袋，慳電效果更加立竿見影。

第4位：電暖爐／暖風機——冬天耗電霸主。

第3位：抽濕機——回南天隱形食電怪

香港春夏季潮濕多雨，抽濕機幾乎日日開動。如果開機期間忘記關門窗，室外濕氣源源不絕湧入，抽濕機便會長期處於最高功率運轉，耗電量相當驚人。

慳電貼士：開抽濕機前緊記關好門窗，並將機身放於房間中央，切勿貼牆擺放以免阻礙回風散熱。濕度設定在50%至55%已經非常乾爽舒適，無需長開「連續抽濕」模式。

第3位：抽濕機——回南天隱形食電怪。

第2位：雪櫃——全年無休的長跑選手

雪櫃一年365日無間斷運作，累積耗電量高居第二。不少人習慣將剛煮好的熱湯、熱餸直接塞入雪櫃，會令櫃內溫度急升，迫使壓縮機超負荷運作。

慳電貼士：熱食務必放涼至室溫先入雪櫃；冷藏室食物儲量保持七至八分滿最理想，既能互相保冷又可預留冷氣循環通道。香港「蝸居」空間有限，擺放雪櫃時背面及兩側仍應盡量預留約10厘米散熱空間，並定期檢查門邊膠邊是否老化漏冷氣。

第2位：雪櫃——全年無休的長跑選手。

第1位：冷氣機——夏天電費暴升首號元凶

冷氣機穩坐耗電榜首絕不意外。傳統定頻冷氣機在達到設定溫度後會停止壓縮機，待室溫回升再重新啟動，一開一關極為耗電。

慳電貼士：選購貼有香港機電工程署「一級能源標籤」的變頻式冷氣機，並根據房間面積揀選合適匹數。開冷氣時將溫度維持在25°C至26°C，配合風扇或循環扇加速空氣對流，體感溫度即時降幾度；同時記得每兩星期清洗一次隔塵網，避免積塵阻礙出風及散熱。

第1位：冷氣機——夏天電費暴升首號元凶。

留意第6至10位！「待機偷電」比想像中更誇張

不少家庭忽略了第6至10位的日常家電，其實它們大多屬於「全年待機」或「長期保溫」的類型：

• 飲水機與電飯煲（第7、10位）：傳統插電飲水機為了隨時提供熱水，24小時反覆加熱保溫，一年累積耗電量隨時高過一部雙門雪櫃；電飯煲煮熟飯後若長期開著「保溫」掣，同樣白白耗電。改用電熱水煲配合真空保溫瓶，以及飯熟即拔插蘇，一年已可慳回一筆電費。

飲水機與電飯煲（第7、10位）。

• 儲水式電熱水爐（第6位）：長期開著電源保溫會不斷重複加熱，建議加裝時間掣，或者養成沖涼前約1小時先開掣、沖完即熄掣的習慣（瞬間功率極高但非24小時滿載運轉）。

儲水式電熱水爐（第6位）。

• 電視機、機頂盒及風扇（第8、9位）：現代智能電視及電視機頂盒即使按了遙控器關機，內部晶片及網絡模組仍處於待機狀態。最簡單直接的解決方法，是將影音器材接駁到設有獨立開關掣的拖板，每晚睡前或出門上班時順手「一鍵斷電」，徹底杜絕待機偷電黑洞。

電視機、機頂盒及風扇（第8、9位）。

飲水機竟比雪櫃更耗電 「加熱保溫」才是真正元兇

家電耗電邏輯並非取決於體積大小，而在於是否具備「電熱轉換」與「24小時保溫」機制。一台全新一級能源效益的雙門雪櫃，全年總耗電量往往不足300度；反觀擺在客廳角落、看似不起眼的10公升電熱水瓶或飲水機，為了隨時提供滾水，發熱管日夜反覆啟動加熱，一年累積耗電竟可高達300至400度。同樣道理亦出現在儲水式電熱水爐與洗衣乾衣機之上——摩打（又稱馬達）純轉動本身耗電相對有限，一旦牽涉加熱水溫或烘乾衣物，功率瞬間跳升十倍以上。

資料來源：中華電力有限公司、機電工程署

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

