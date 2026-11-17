冷氣機入冬前保養！天氣逐漸轉涼，香港的秋意終於變得明顯。不少家庭都開始為家中的冷氣機「收爐」，準備迎接秋冬。不過，很多人以為冷氣機只要直接用遙控器關機，等到明年夏天再開就可以，這絕對是一個大錯特錯的觀念！如果忽略季尾保養直接停用，隨時令冷氣機變成細菌溫床，不但縮短冷氣機壽命，明年重啟時更會吹出極大陣酸臭味！到底冷氣機入冬停用前有甚麼必做準備？今次就為大家整理出簡單而實用的「冷氣機收爐5大保養步驟」。只要跟住做，就能確保冷氣機來年運作暢順，製冷更勁兼且大幅慳電費！



天氣轉涼冷氣機收爐保養。

冷氣機收爐忌直接關機！拆解內部積水發霉與酸臭成因

在深入了解保養步驟前，我們首先要明白冷氣機的運作原理。冷氣機在製冷期間，內部的蒸發器（俗稱凍Coil）會產生大量冷凝水。當我們直接關機時，這些水分會殘留在機內無法揮發。在秋冬長達半年的停用期內，機內陰暗潮濕的環境就會成為霉菌及細菌瘋狂繁殖的絕佳溫床。

這不僅會令機件發霉生鏽，影響運作效率，當明年夏天再次啟動時，冷氣機更會將積聚了半年的霉菌孢子吹滿全屋，對有鼻敏感、氣管問題的小朋友及長者構成嚴重健康威脅。因此，在徹底切斷電源前，進行深度的清潔與內部抽乾，是絕不能省略的指定動作。

點解冷氣機「直接關機」過冬係死穴？

冷氣機「收爐」必做5大保養步驟

以下5個簡單步驟，無須聘請專業師傅，一般用家在家中也能輕鬆完成：

步驟 1：徹底切斷電源，安全至上

清潔任何大型家電前，安全永遠排在第一位。準備清潔冷氣機前，必須先徹底關閉電源。如果是窗口式冷氣機或插一般插座的分體機，請直接掹拔插蘇；如果是接駁獨立開關（如曲架掣）的分體式冷氣機，請確保將開關啪落「Off」的位置，以免在清潔期間發生觸電或短路意外。

徹底切斷電源，安全至上。

步驟 2：抹淨機身外殼與面板

經過一整個夏天的使用，冷氣機外殼及出風口必然積聚了不少塵埃。大家可以用微濕的抹布，輕輕擦拭冷氣機的外殼、導風板以及打開後的面板內部。切忌使用腐蝕性強的化學清潔劑，以免破壞機殼表面的塑膠塗層。

抹淨機身外殼與面板。

步驟 3：拆卸並清洗隔塵網

打開冷氣機面板後，小心取出隔塵網。建議直接用清水由隔塵網的背面（即沒有積塵的一面）沖洗，這樣能更有效把灰塵推走。如果冷氣機安裝在近開放式廚房的位置，隔塵網可能沾有油污，這時可適量使用中性清潔劑配合軟毛刷輕力刷洗。切忌用力過猛或使用硬毛刷，否則會令隔塵網變形或網孔變大，失去阻擋灰塵的功能。

拆卸並清洗隔塵網。

步驟 4：置於陰涼處完全晾乾

很多人洗完隔塵網後貪快，會放在太陽下暴曬，其實這是極度錯誤的做法！高溫及紫外線會令隔塵網的塑膠材質加速老化、變脆甚至斷裂。正確的做法是將洗淨的隔塵網用乾布輕輕印乾水分，然後放在陰涼通風處徹底晾乾。確認完全沒有水分殘留後，才可重新裝回冷氣機內。

置於陰涼處完全晾乾。

步驟 5：開啟「送風模式」吹乾內部（最關鍵一招！）

當隔塵網重新安裝妥當，並恢復電源後，請不要立即關機。這時候應該用遙控器將冷氣機設定為「送風模式」（Fan Only / 送風），讓其運作約1至2小時。由於「送風模式」只會啟動風扇而不會啟動壓縮機制冷，這樣做能夠透過強風，徹底吹乾冷氣機內部的冷凝水與濕氣。只要內部保持絕對乾燥，霉菌便無法滋生，來年夏天開機時自然不會有罨臭味

開啟「送風模式」吹乾內部。

做好季尾保養的3大實質好處：提升製冷效能、長壽兼慳電費

花短短兩小時完成上述保養，到底有何實際回報？

提升製冷效率兼慳電： 清除隔塵網及機身污垢後，冷氣機的風力不會被阻擋，明年夏天一開機即能迅速製冷，避免壓縮機過度運作，直接降低耗電量，幫你慳返不少電費。



延長機件壽命： 定期保養能大大減少機件受潮生鏽的機會，避免因積塵或濕氣導致的零件故障，冷氣機自然更耐用。



改善居家空氣質素： 杜絕了機內霉菌與污垢，吹出來的空氣自然清新無異味，為家人提供一個更健康、防敏的居住環境。



提升製冷效能、長壽兼慳電費。

冬天停用期的注意事項

除了上述5步，還為大家整合了幾個入冬後的保養小貼士。長時間不使用冷氣機時，不少人會買個防塵套將冷氣機包好，防止冬天乾燥的灰塵跌入機內。這個做法非常好，但前提是必須確保冷氣機內部已經透過送風模式100%吹乾，否則直接罩著濕氣只會加速內部發霉。

另外，針對近年非常流行、內置Wi-Fi及智能家居連動系統（如支援HomeKit或Google Home）的「智能冷氣機」，如果長期拔掉電源，部分型號可能會重置網絡紀錄系統，導致明年開機時需要重新配對。因此，如果你的冷氣機屬於這類智能家電，建議可以保持通電狀態，但記得每隔一至兩個月，刻意開啟「送風模式」運作15到30分鐘。這不僅能維持智能系統在線，還能讓機內的摩打及軸承保持活動，避免因長時間靜止而出現機件老化的問題。

資料來源：消費者委員會/ 電視廣播有限公司、台灣電力公司

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

