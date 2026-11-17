亂傳身份證恐被盜身份借錢！駭客靠AI破解人臉識別 必加水印自保

亂傳身份證相恐被盜身份，駭客靠AI過人臉識別借錢，必加水印自保！平日見工、租樓甚至申請各類網上服務，對方要求透過WhatsApp傳送身份證相片作登記實屬平常。不少用家為了貪圖一時方便，直接舉起手機拍下證件原圖發送了事，完全沒有意識到這個舉動猶如將全副身家雙手奉上。不少不法分子只需取得一張未加防備的證件相片，便能借助AI人工智能生成極度逼真的動態影像，順利瞞騙各大金融機構的電子認證系統。為了保障個人財產安全，傳送證件相片前加上防盜浮水印已經成為每個人必須掌握的數碼防身技能。



不要亂傳身份證恐被盜用身份

AI技術偽造動態人臉避開審查

現時科技發展迅速，深偽技術的應用門檻大幅降低，騙徒不再需要長時間搜集大量數據就能製作高質素的假影片。只要取得一張未經處理的身份證原圖，歹徒即可運用各種修圖程式輕易去除原本的背景，並透過人工智能生成具有點頭、眨眼、張嘴及微笑等自然動作的立體人臉畫面。

這類經過精心運算的偽造影像，其光影細節與皮膚紋理的像真度極高，足以直接通過市面上多數應用程式及銀行機構的電子身份認證關卡。過往金融機構依賴的動態影像捕捉系統，原本是用來防範單純的平面相片詐騙，如今在進階演算法的攻擊下變得形同虛設，讓不法之徒輕易以受害人的名義隨意進行各項非法操作。

駭客會盜用身份資料暗中轉移資金 (AI 生成圖片）

盜用身份資料暗中轉移資金

身份資料一旦落入駭客手中，隨之而來的骨牌效應絕對不堪設想。犯罪集團會利用這類憑空製造出來的虛假身份，在受害人毫不知情的情況下大量開設銀行戶口及不同的儲值支付工具，隨後大肆申請高額貸款或透支信用卡。這些戶口更會被用作清洗巨額黑錢的渠道，將不法資金快速轉移海外。更有甚者，歹徒會把無辜市民登記為空殼公司或虛假地產代理的法定代表人，並以該公司名義四處發佈詐騙資訊。當執法機關介入調查或債主臨門，真正的持證人便會無辜牽涉入複雜的法律訴訟之中。受害人往往需要耗費大量時間和金錢去證明自己的清白，期間不但需要承擔被追討債務的心理壓力，更有機會因此破產及被列入信貸黑名單，嚴重破壞日後的按揭或貸款申請資格。

一個不小心無辜市民便會被登記為空殼公司或虛假地產代理的法定代表人，並以該公司名義四處發佈詐騙資訊 (AI 生成圖片）

手寫三行浮水印阻擋竄改

要防範上述危機，最直接有效的做法就是在提供任何證件副本前，親自加上嚴格限制用途的浮水印（無論iPhone或Android都有不少app可以幫手加水印）。無論是透過手機傳送電子相片抑或提交紙本影印本，用家都必須在相片的當眼位置清晰標明該副本的唯一用途。具體且標準的做法是將聲明文字分為三行書寫，例如第一行寫上僅提供予某機構、第二行註明辦理某特定手續，第三行則寫上他用無效。文字排列的佈局必須經過深思熟慮，筆畫應該適度重疊在證件的個人頭像及部分文字資料之上。此舉能大幅增加歹徒後期利用修圖軟件抹除水印的難度，令他們無法完美還原證件的背景底紋。不過在遮蓋時亦要拿捏分寸，切勿完全遮擋姓名或身份證號碼等關鍵資訊，以免被正規機構拒絕受理。

記得在身份證上打上3行水印 (AI 生成圖片）

結尾畫線防止後期惡意增補

除了寫明用途及適當覆蓋畫面，防止防偽字句被二次竄改同樣極為重要。在標註完所有聲明文字之後，務必在最後一行的結尾處緊接畫上一條清晰的長橫線，確保句號之後沒有留下任何多餘的空白位置。這個看似微不足道的防護動作，實質上能完全封殺不法分子在原有文字後方增補其他授權條款的可能性。舉例來說，若沒有畫上橫線，騙徒大可以在作申請積分卡之用後方，利用電腦字體加上及授權開立附屬戶口等字眼。透過這些嚴謹而具體的自保步驟，用家能夠有效限制個人資料的流通範圍，從根源截斷歹徒利用人工智能工具犯案的機會。

(AI 生成圖片）

陳寶兒（Bobby Chan）

《香港01》數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。

