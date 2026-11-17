iPhone Duo迎來臉部解鎖！iOS 27.3 beta2登場：新增合上鎖機功能。為提升單手操作的流暢度，Apple在最新推出的 iOS 27.3 測試版中，特別為 iPhone Duo 加入全新的臉部解鎖（類似FaceID 但仍有些不同）及合上自動鎖機選項，讓日常使用變得更加直覺順手。



（圖片來源：9to5mac）

前置鏡頭如何實現臉部解鎖？

由於機身厚度限制，iPhone Duo 外側屏幕並未配備 Face ID 硬件。在 iOS 27.3 beta 2 測試版中，系統改為利用外側前置鏡頭進行面部識別。用家只需在「Touch ID 與密碼」設定中開啟功能，當手機處於合上狀態時，注視外側屏幕即可直接解鎖，省卻按壓指紋的步驟。官方強調所有面部數據僅作本機處理，絕不會上傳至伺服器。

如果45分鐘都沒有解鎖手機使用，此「簡易」臉部解鎖功能便會暫時停用。

新解鎖功能設有哪些保安限制？

鑑於純鏡頭識別的安全級別較低，蘋果為此設下三重保安規範。新功能僅限於解鎖進入主畫面，若涉及 Apple Pay 付款、查閱密碼或開啟加密應用程式，用家仍須使用 Touch ID 或輸入密碼。此外，當手機閒置超過 45 分鐘未曾解鎖，臉部識別便會自動停用，直至重新驗證指紋或密碼後方可恢復；而手機完全展開時亦不支援此功能。

新加解鎖方法方便用家可以更直觀地為手機解鎖使用，但如需要更高保安的功能，如Apple Pay 付款、查閱密碼或開啟加密應用程式時，仍需要用TouchID。

合上屏幕自動鎖機有多實用？

除了臉部解鎖，iOS 27.3 測試版亦在「顯示器與亮度」選單新增合上自動鎖機設定。以往將 iPhone Duo 合攏時，畫面會預設轉移至外側屏幕並保持亮起，容易在放入口袋時造成誤觸，不少人更需自行編寫捷徑指令解決。開啟新選項後，用家只需合上機身便會即時熄屏上鎖，操作邏輯更貼合日常習慣。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。



資料來源：9to5mac