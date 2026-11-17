藍牙耳機傷腦嗎？｜Apple推出的無線耳機AirPods普及全球，坊間關於藍牙輻射傷腦或損害聽力的傳言從未間斷。綜合國際公共衞生機構研究，日常佩戴藍牙耳機產生的電磁波並無證據顯示會損害人體細胞；真正導致聽力永久衰退的元兇，是長時間暴露於超標音量。世界衞生組織（WHO）數據顯示，全球多達11億名12至35歲年輕人因不當使用個人音響設備及身處高音量娛樂場所，正面臨不可逆轉的聽力受損風險。



真正導致聽力永久衰退的元兇，是長時間暴露於超標音量。（AI生成）

藍牙電波等同X光？拆解非游離輻射科學真相

大眾對電子產品的恐懼，往往來源於將所有「輻射」混為一談。物理學上，輻射分為「游離輻射」與「非游離輻射」兩大類。醫院使用的X光或核輻射屬於高能量游離輻射，足以破壞人體細胞結構甚至改變DNA序列。藍牙耳機運作時釋放的射頻電磁波，則屬於低能量非游離輻射，其發射功率通常僅為1至2.5毫瓦（Class 2設備），能量遠低於智能手機發射的數百至1000毫瓦，更不足以產生熱效應或破壞組織。

低功率藍牙設備不會對人體構成健康威脅。（AI生成）

電磁波並不傷腦。美國食品及藥物管理局（FDA）明確指出，現有科學研究未發現低功率藍牙設備會對人體構成健康威脅，其輻射水平遠低於國際安全上限。將聽力下降歸咎於藍牙電波，缺乏科學依據。

為何11億年輕人面臨失聰？拆解「音量乘時間」殺傷力

耳朵接收聲音的關鍵，在於內耳耳蝸內數以萬計的「毛細胞」。這些細胞負責將聲波振動轉化為神經訊號傳送至大腦。毛細胞極為脆弱，一旦因過度聲波刺激而壞死，人體便無法自我修復或再生。

聽力損傷取決於「音量強度」與「暴露時間」的乘積。世衞提出的「安全聆聽」基準將85分貝定為安全上限，在該音量下每日連續聆聽超過8小時便會傷耳。美國國家職業安全衞生研究所（NIOSH）進一步警告，音量每增加3分貝，安全暴露時間便須減半；若音量推高至100分貝，短短15分鐘內便足以造成永久性聽覺損傷。

聽力損傷取決於「音量強度」與「暴露時間」的乘積。（AI生成）

現代人的日常習慣正不斷觸碰紅線。以下三種高危情景最為常見：

嘈雜環境通勤：地鐵行駛或巴士引擎背景噪音動輒達75至85分貝，乘客為求聽清音樂或影片對白，往往無意識將耳機音量推高至95分貝以上。



乘客為求聽清音樂或影片對白，往往無意識將耳機音量推高至95分貝以上。（AI生成）

長時間連續佩戴：不少打工仔及學生習慣連續佩戴耳機2至3小時甚至更久，令耳蝸毛細胞長期處於疲勞狀態。



不少打工仔及學生習慣連續佩戴耳機2至3小時甚至更久。（AI生成）

運動期間調高音量：戶外跑步或健身室背景音樂嘈雜，用家容易調高音量以維持運動節奏，加劇內耳負擔。



戶外跑步或健身室背景音樂嘈雜，用家容易調高音量以維持運動節奏，加劇內耳負擔。（AI生成）

主動降噪耳機（ANC）反而更護耳？破除藍牙焦慮的3大心理誤區

市場上具備主動降噪（ANC）功能的耳機，例如AirPods Pro，在特定情況下反而有助於保護聽力。主動降噪技術透過內置收音咪收集外界低頻噪音，並產生反向聲波將其抵消。環境噪音減少後，用家無需調高音量便能清晰聽見音訊細節，變相降低了高分貝對耳膜的衝擊。前提是用家必須在開啟主動降噪後自行調低音量，否則若維持高音量播放，傷害依然存在。

既然元兇是音量，為何「藍牙輻射傷耳」的說法仍能長年佔據搜尋榜首？原因有三：

其一，「輻射」一詞在公共傳播中本身帶有恐慌聯想，比「分貝超標」更易引發焦慮。



其二，無線耳機已成每日貼身必備品，高頻率接觸放大了公眾對潛在風險的猜疑。



其三，噪音性聽力損失屬慢性累積過程，初期僅表現為高頻聽覺下降或偶發性耳鳴，患者難以及時察覺因果關係，令錯誤歸因在社交平台反覆發酵。



臨床醫生建議守住「60/60原則」

為減低長期佩戴耳機帶來的聽覺損耗，世衞及臨床耳鼻喉科專家普遍建議執行「60/60原則」：使用耳機時，音量不應超過設備最大音量的60%，且每次連續聆聽時間不應超過60分鐘，隨後應除下耳機讓耳朵休息至少10至15分鐘。

用家亦可善用智能手機內置的「耳機音量安全提示」功能，設定最高分貝上限；身處地鐵車廂或鬧市等高噪音環境時，寧可暫停播放或轉用貼合度高的降噪耳機，切忌以高音量強行覆蓋環境雜音。

資料來源：WHO、EPA、FDA

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

