小米Xiaomi 18 Pro Max評測｜實用AI背屏+ 2億長焦+電量實測
小米Xiaomi 18 Pro Max評測｜小米終於香港推出的年度旗艦 Xiaomi 18 Pro系列，首次將備受矚目的創新動態 AI 背屏帶到國際與香港市場。這塊巧妙嵌入機背鏡頭模組區域的副螢幕，並非單純用來顯示時間的裝飾品，而是深度融合了影像創作與生成式AI人工智能的核心交互中心。從 2 億像素 Leica 主鏡頭進行高清自拍、雙面即時取景預覽，到利用文字指令即時生成專屬背屏小程式及 29 種語言雙向面對面翻譯，小米Xiaomi 18 Pro 徹底改寫了手機背面的實用價值。記者提早了入手港版小米Xiaomi 18 Pro Max，第一時間為大家帶來深入上手實測，全面檢視這塊 AI 背屏與旗艦規格的實際表現。
背屏 AI 拍攝實測：2 億像素主鏡高清自拍 雙屏預覽與提詞器成創作神器
在眾多新功能中，最令我們感到驚艷的莫過於圍繞機背螢幕打造的全新 AI 拍攝生態。過往用家自拍或拍攝個人 Vlog 時，往往受限於前置鏡頭較細的感光元件與有限畫質，但在小米Xiaomi 18 Pro Max 上，只要輕點背屏即可直接喚醒後置 2 億像素 Leica 大底主鏡頭進行自拍，並透過背屏進行高清低延遲的即時取景預覽。實測在海傍逆光或夜間霓虹街頭自拍時，憑藉主鏡頭高達 16.2EV 的單幀動態範圍與光學防手震，膚色質感、髮絲細節與背景燈火層次遠非傳統前置鏡頭所能比擬，即使單人旅行獨自架設腳架拍照，亦能精準掌控構圖與表情，不再怕盲拍重拍的煩惱。
更貼心的是，小米針對多人合照與短片創作者加入了即時畫面預覽、背螢幕提詞器以及背屏補光燈三大實用拍攝輔助。替朋友或伴侶拍照時，只需開啟雙屏預覽，對方就能透過機背螢幕即時調整站位與笑容，大幅減少「拍十張都不滿意」的尷尬場面；而當內容創作者使用後置鏡頭拍攝短片時，背屏更可化身為隨身提詞器，讓講稿文字順暢滾動於鏡頭旁邊，視線自然直視鏡頭而毫不生硬。另外，在昏暗餐廳近距離拍攝美食或人像時，背屏亦能充當柔和補光燈提升面色光澤。
拍攝完成後，用家還可利用內置的 AI Photo Collage 合成相與 AI 生成動態桌布功能，將日常照片一鍵轉化為風格化動態桌面，甚至生成與愛寵或虛擬角色的創意合照釘選於背屏之上，兼具實用與情緒價值。
小米Xiaomi 18 Pro Max 試相
背屏生成式 AI 功能：一句指令建立專屬小程式 29 種語言雙向即時翻譯
除了全新的拍攝方式，這塊AI背屏在日常智能交互上同樣展現出極高完成度，核心亮點在於生成式 AI 應用程式。用家無需任何編程知識，只需在系統中輸入簡單的文字描述與需求，AI 便會自動生成度身訂造的背屏輕量化小程式，無論是紀念日倒數卡、每日飲水提醒器、專注計時器抑或消磨時間的迷你小遊戲，都能一鍵生成並常駐於機背，讓手機背面成為專屬的個人化資訊窗口。同時，背屏亦原生支援 Gemini Live 語音對話與螢幕共享互動，無需翻轉點亮主螢幕即可隨時向 AI 提問。
對於經常外遊公幹或喜愛與外國友人交流的香港用家而言，AI 背屏即時翻譯功能可謂殺手級應用。系統支援多達 29 種語言的即時雙向對話翻譯，當在海外餐廳點餐或問路時，手機正反兩面螢幕會各自顯示對應語言的翻譯文字，雙方無需將手機遞來遞去即可流暢溝通，加上對廣東話口語及中英夾雜語境的高準確率辨識，使用體驗極為自然。
此外，小米Xiaomi 18 Pro Max 的背屏已深度適配多款日常高頻第三方應用程式，例如聽歌時能直接在 Spotify 或 YouTube Music 切換曲目及顯示專輯封面，配合外賣配送、網約車車牌及登機證即時動態通知。
Leica 雙 2 億像素影像系統：LOFIC 超高動態範圍與 75mm 長焦微距
背屏之所以能發揮如此強大的攝影威力，全賴機背搭載與 Leica 聯合研發的雙 2 億像素全焦段三鏡頭系統。主鏡頭採用 2 億像素 1/1.28 吋大底「光影獵人 960L」感光元件，配備 $f/1.67$ 大光圈與雲台級 OIS 光學防手震，並首度導入先進的 LOFIC（橫向溢出整合電容器）技術，實現單幀高達 16.2EV 的驚人動態範圍。在猛烈陽光直射或高反差夜景下，感光元件能直接保留高光與暗部細節而無需過度依賴多幀合成，連拍速度與光影自然度大幅提升，配合「Leica 經典」與「Leica 生動」雙畫質影調，隨手一拍已充滿濃郁德味質感。
長焦表現同樣令人刮目相看，小米Xiaomi 18 Pro Max 配備另一顆 2 億像素 Leica 長焦鏡頭（採用 1/1.56 吋 Samsung HP5 感光元件），提供 3.2 倍光學變焦（等效 75mm 黃金人像焦段）及 150mm ISZ 無損級超採樣變焦，同時支援 12cm 超微距近拍。實測在街頭捕捉人像特寫時，75mm 焦段帶來極具電影感的空間壓縮與自然奶油虛化，即使裁切至 150mm 遠攝對岸建築細節依然清晰銳利；加上覆蓋超廣角的 5000 萬像素 Leica 超廣角鏡頭，無論壯麗風景、微距靜物抑或背屏自拍，全焦段均維持極高水準的色彩一致性。
外觀工藝、智能防窺主螢幕與 iOS 生態跨平台互通
機身設計方面，小米Xiaomi 18 Pro Max 兼具精緻工藝與實用細節，國際版提供極具辨識度的「暗影紅」以及經典「夜藍」、「白色」與「黑色」四款配色，機身支援高級別防塵防水，即便機背嵌有一塊高素質觸控副屏，整體厚度與握持配重依然控制得相當理想。
翻到正面，新機配備一塊 6.9 吋 2K LTPO 自適應更新率旗艦螢幕，顯示細膩且戶外峰值亮度充足，更首度引入硬件級智能防窺螢幕系統，在港鐵車廂或咖啡店等公共場合輸入密碼或瀏覽私人訊息時，可一鍵或自動啟動多角度防窺保護，有效防止旁人側視偷窺，同時兼顧正面觀看時的通透畫質。
多角度防窺保護
另外，今代系統在跨裝置生態互通上邁出重要一步，正式支援透過 AirDrop 與 iPhone 無線互傳無損原圖及大型檔案，並能流暢兼容 Mac、iPad 及 AirPods 等蘋果生態裝置。對於同時持有 iPhone 與 Android 旗艦的雙機用家，或者需要即時將背屏自拍的 2 億像素大片傳送給身邊使用 iPhone 的朋友而言，這項跨生態互傳功能徹底打破了平台隔閡。
2nm 頂級效能與 7050mAh 超大電量實測
核心硬件方面，小米Xiaomi 18 Pro Max 首發搭載台積電 2nm 製程工藝的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 旗艦處理器，為背屏生成式 AI 運算、高像素圖像處理及大型遊戲提供強大算力支撐。在室溫環境下實測運行《原神》及《崩壞：星穹鐵道》最高畫質玩 30 分鐘，全程幀率穩定維持在滿幀水平，幀率波動微乎其微，機身最高溫度亦穩控於約42度左右，散熱表現相當冷靜。
續航與充電方面，儘管機身需要同時驅動前後雙螢幕與頂級處理器，小米依然為香港版塞入一塊容量高達 7050mAh 的高能量密度矽碳電池。經過連續 5 小時涵蓋背屏自拍錄影、大型手遊、2K 串流影片及導航的模擬重度測試後，剩餘電量仍接近六成，日常中度使用足以輕鬆支撐兩天一充；搭配 100W 有線快充與 50W 無線秒充，短短十多分鐘便能迅速補充大半日所需電量，完全無需為雙屏功耗感到擔憂。
總結與香港發售資訊
總括而言，小米Xiaomi 18 Pro Max 證明了機背副螢幕並非曇花一現的噱頭，而是能夠與生成式 AI 及旗艦影像產生化學反應的實用設計。將 2 億像素 Leica 主鏡頭自拍、雙面即時取景、背屏提詞器、文字生成專屬小程式以及 29 種語言雙向翻譯融為一體，新機不僅為熱愛自拍與短片創作的用家帶來便利。配合智能防窺主螢幕、AirDrop 跨生態互傳與 7050mAh 超大電池，整體產品力極為全面。
香港發售資訊方面，小米Xiaomi 18 Pro Max 將於 11 月 18 日香港推出，12＋256GB、12＋512GB 及 16＋1TB 三個容量版本，售價分別為 $9,999、$10,999及$13,999，早鳥購機更可享原廠無線充電座、延長保養及碎屏保障等贈品。如果追求一部兼具創新 AI 玩法、頂級人像自拍實力與全能旗艦規格的年度新機，小米Xiaomi 18 Pro Max 絕對值得列入首選名單。
屏幕
6.9吋 2624 x 1208 AMOLED
（～418ppi、4000 nit、1-120Hz、Xiaomi Privacy Display）
背屏幕
2.9吋 912 x 596 AMOLED
（400ppi、4000 nit、1-120Hz）
RAM & ROM
12GB RAM + 256GB ROM 12GB RAM + 512GB ROM 16GB RAM + 1TB ROM
處理器
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
系統
Xiaomi HyperOS4（Android 17）
相機（前置）
5000萬畫素廣角鏡頭（f/2.2）
相機（後置）
2億像素Leica 75mm長焦微距鏡頭 1/1.56吋感光元件（f/2.4）
2億像素Leica主鏡頭 1/1.28吋感光元件（f/1.67）（支援LOFIC)
5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.4）
網絡
Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0
其他
NFC、USB 3.2
防水防塵等級
IP68
充電功率
100W極速閃充 + 50W無線閃充
電池容量
7050mAh
尺寸
163.39 x 77.6 x 8.39（暗影紅、黑色、白色）／8.47mm（夜藍）
重量
229g（暗影紅、黑色、白色）／234g（夜藍）
售價
$9,999（12+256GB） $10,999（12+512GB） $13,999（16+1TB）(1TB版本只有暗影紅及黑色，12月中下旬才推出）
屏幕
6.4吋 2436 x 1120 AMOLED
（～418ppi、4000 nit、1-120Hz、Xiaomi Privacy Display）
背屏幕
2.7吋 912 x 596 AMOLED
（400ppi、4000 nit、1-120Hz）
RAM & ROM
12GB RAM + 256GB ROM 12GB RAM + 512GB ROM
處理器
Snapdragon 8 Elite Gen 6
系統
Xiaomi HyperOS4（Android 17）
相機（前置）
5000萬畫素廣角鏡頭（f/2.2）
相機（後置）
2億像素Leica 75mm長焦微距鏡頭 1/1.56吋感光元件（f/2.4）
2億像素Leica主鏡頭 1/1.28吋感光元件（f/1.67）
5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.4）
網絡
Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0
其他
NFC、USB 3.2
防水防塵等級
IP68
充電功率
90W極速閃充 + 50W無線閃充
電池容量
6000mAh
尺寸
151.8 x 72 x 8.46（暗影紅、黑色、白色）／8.56mm（夜藍）
重量
198g（暗影紅、黑色、白色）／203g（夜藍）
售價
$8,999（12+256GB） $9,999（12+512GB）