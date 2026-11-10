HONOR 700系列曝光　首搭手環級副屏　配2億像素及9000mAh大電池

緊接在上個月性能機後面……這個月就輪到各家主打「 年輕潮流時尚 」的中階機登場啦！像是OPPO Reno 系列、vivo S系列、HONOR數字系列、華為nova系列這些……想必小夥伴們都不陌生～



可能是這些系列各家基本都是半年一更的緣故吧，所以總給筆者我上代好像昨天剛寫，下代明天就來的感覺。不知道你們有沒有這樣覺得？而上面這批新機最先預熱爆照的，是大HONOR！筆者沒記錯的話上代600系列今年4月份才發布吧？買了的小夥伴估計都還沒捂熱呢，這700系列就來了。

這代700系列一共有三款機型……分別是700S 、700標準版跟700 Pro ：

榮耀700系列一共有三款機型……分別是700S 、700標準版跟700 Pro。（HONOR）

外觀上，HONOR也是來了個大轉變，一改前兩代備受好評的橫向環形跑道模組設計；轉而採用時下流行的橫向大模組：

外觀上，HONOR也是來了個大轉變，一改前兩代備受好評的橫向環形跑道模組設計；轉而採用時下流行的橫向大模組。（HONOR）

還在模組內嵌下一塊背屏。筆者第一次看到這個外觀，就想到了一台機型，還是一台豎向小摺疊機型！華為的nova Flip有沒有？難道說HONOR這次的700系列是從這部手機裡找的靈感？筆者不知道，但能肯定的是，這不是HONOR第一台背屏機型……

筆者第一次看到這個外觀，就想到了一台機型，還是一台豎向小摺疊機型！華為的nova Flip有沒有？（華為）

因為在海外市場HONOR就發布過帶背屏的Play20A跟Play20C！整個模組設計得也挺像的。就是背屏功能上嘛，比較簡單……

只有自拍、時間、消息提醒、切歌這種。也就是我們常說的「手環」背屏，不知道後面HONOR在700系列上會不會升級一波給到更多的功能？再給到粉、藍、白、黑四款配色：

HONOR在700系列上再給到粉、藍、白、黑四款配色。（HONOR）

這次700系列標準版跟Pro版外觀、配色HONOR竟然給的一樣！這是筆者我沒想到的～700S則少一顆鏡頭，不仔細看基本看不出來：

這次700系列標準版跟Pro版外觀、配色HONOR竟然給的一樣！這是筆者我沒想到的～700S則少一顆鏡頭，不仔細看基本看不出來。（HONOR）

但700S能給到標準版、Pro 同款背屏功能，這就很香了呀。然後配置這邊的話……目前看爆料正面700系列將會採用一塊6.57吋1.5K 120Hz OLED直屏！這邊框有點窄呀，配上大R角，正面挺精緻的說。

目前看爆料正面700系列將會採用一塊6.57吋1.5K 120Hz OLED直屏！這邊框有點窄呀，配上大R角，正面挺精緻的說。（HONOR）

背面據說是一塊1.72吋背屏...這尺寸，不就是標準的手環大小嘛？破案了兄弟們，這下真手環了～影像這次上了2億像素主鏡頭，Pro版還帶一顆5000萬像素潛望長焦！最狠的是，HONOR還給700標準版跟Pro版安排上增距鏡（200mm）。

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+ 5

還有自家旗艦Magic系列影像功能下放，影像應該是這次700系列大賣點沒跑了。到了筆者令人頭痛的部分了……晶片目前定下來的是Pro上驍龍8 Gen5（Snapdragon 8 Gen 5），標準版上驍龍8s Gen4 ！相比上代600系列是有大進步，放今年同檔機型裏不錯～

但要知道500 Pro可是驍龍8至尊，上代600系列是倒退的呀……這代700系列說白了只是比上代強，但仍然沒能超過上上代500 Pro 。下代估計也做不到了，因為今年情況比較特殊！

第五代驍龍8至尊仍是旗艦定位，而驍龍8至尊仍是次旗艦定位！考慮到具體定位，要超越500 Pro ，可能得再兩代機型後了。最後再給到9000mAh電池...看來這次HONOR 700 系列的賣點很明確了，背屏、影像、大電池。

主打實體門市，確實競爭力很強！希望價格能延續前面Magic系列跟WIN系列比其他品牌低的真香打法吧～

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