據報道，馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台上表示，Tesla最早可能於12月啟動車主Robotaxi試營運，允許個人車主將自己的車輛，投入Tesla無人駕駛出租車網絡接單賺錢。



事情的起因，是一位奧斯汀（Austin）的Uber司機在社交平台上向馬斯克提問，表示自己寧願把Model Y放出去自動接送乘客，也不想親自花時間駕車載客。

一位奧斯汀的Uber司機在社交平台上向馬斯克提問，表示自己寧願把Model Y放出去自動接送乘客，也不想親自花時間駕車載客。（X@apostlejohn）

馬斯克回覆稱「快了，如果一切順利，可能下個月開始試點」，並補充說管理一支車隊比自己開一輛車更有價值。

馬斯克指私家車加入Robotaxi最快12月試行▼▼▼

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不過，馬斯克並未透露試點的具體城市、參與條件以及車費分成方案等關鍵細節。如果12月如期啟動，這將是Tesla首次讓個人車主的車輛接入Robotaxi網絡，而非僅依靠公司自有車隊運營。

馬斯克回覆稱「快了，如果一切順利，可能下個月開始試點」。（X@Elon Musk）

讓車主的車輛自動出去賺錢，是馬斯克十年前就畫好的藍圖。2016年7月發布的宏圖計劃中，馬斯克就提出車主可以通過Tesla App將車輛加入共享車隊，在工作或度假時讓車自動接單，用收入覆蓋車貸或租賃費用。當時的前提是監管機構批准完全自動駕駛。如今十年過去，這個願景終於開始落地。

Tesla已開放了Robotaxi意向登記表，涵蓋Cybercab車隊採購、出行樞紐和基礎設施合作等方面，但僅作為意向收集，並非正式訂單頁面或乘客註冊入口。

目前Tesla自有的Robotaxi服務正在快速擴張。9月3日，專為無人駕駛設計的Cybercab在奧斯汀正式投入運營，車隊規模在30天內增長了8倍，目前已超過300輛。

Robotaxi服務已在所有上線城市實現全天候運營，邁阿密服務區域近期擴大了近一倍。奧斯汀車隊由約269輛Model Y和45輛以上Cybercab組成，達拉斯計劃於11月啟動。

Robotaxi服務已在所有上線城市實現全天候運營。（Tesla）

但車主想加入Robotaxi網絡仍面臨條款限制。Tesla目前Cybercab個人使用訂閱條款明確禁止車主將車輛用於Robotaxi、其他網約車、配送和租賃服務，除非Tesla書面授權或在產品中開放該功能。車主需要等待新計劃的具體條款公布後才能規劃參與。

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