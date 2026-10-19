Tesla高管拆解Roadster飛天秘密：採用火箭噴氣技術　全程無燃燒

據海外汽車媒體Hagerty發布的專訪，Tesla車輛工程副總裁拉爾斯．莫拉維（Lars Moravy）詳細披露了新款Roadster的飛行技術方案。



這款車不僅搭載高功率電驅系統，還引入了風扇負壓吸附技術和源自SpaceX的冷氣推進器系統，三個版本中最高規格的Rocket版本可實現短時間離地飛行。

Tesla新款Roadster跑車的官網照片。（Tesla）

據介紹，新款Roadster採用後輪驅動佈局，由兩台後置電動馬達提供超過1兆瓦（約1340馬力）的總功率和超過1356牛．米的扭矩。莫拉維表示，這套雙電動馬達系統的功率和扭矩均超過Model S Plaid。

兩台電動馬達通過行星齒輪組向後輪傳遞動力，取消了傳統機械差速器，左右車輪可獨立控制，從而實現更精準的動力分配與操控。

Roadster採用Tesla 4680電芯，電芯外殼為鋁製，並採用雙面冷卻結構，冷卻液單向流過而非折返，確保熱管理一致性。電池包上蓋使用鈦合金板材，莫拉維稱與常規鋼板相比，鈦板可以做得更薄、重量更輕，同時保持足夠的強度防護。

而真正讓Roadster「飛起來」的，是兩套源自航空航天領域的技術。

第一套是風扇負壓吸附系統，車尾後泵把下方安裝了4台電動風扇，單台功率約20千瓦，主動抽取車底空氣，在車身下方形成負壓區域，從而產生巨大的下壓力。

莫拉維介紹，這套系統可在低速甚至靜止狀態下生成下壓力，配合可變槳距後擾流翼，車輛能在「高下壓力模式」和「低阻模式」間自動切換。Tesla官方曾表示，吸附力足以讓車輛倒掛在天花板上行駛。

莫拉維介紹，Roadster的車尾後泵把下方安裝了4台電動風扇。（Tesla）

第二套是SpaceX冷氣推進器系統，Roadster提供三個版本：Performance、Thrust和Rocket。Thrust版本在座椅後方安裝了一個200升碳纖維纏繞儲氣瓶，通過4個尾部噴嘴釋放，提供約5秒的推進助力，將0-60英里/小時加速壓至1秒以內。

Rocket版本則更加極端，移除副駕駛座椅，額外加裝一個400升儲氣瓶，總容量達到600升，增加6個推進器：車身四角各一個，前部另有兩個，用於姿態控制。

但這樣做的代價同樣明顯，莫拉維坦言，目前充滿全部600升氮氣罐需要6到7個小時，Tesla正在開發一套快速充注系統，目標是將時間壓縮至30分鐘左右。

莫拉維在採訪中強調，Roadster的推進器技術直接來自SpaceX的冷氣推進器方案。（Reuters）

Tesla此前在發布會上展示了Roadster的飛行畫面，車輛藉助朝下噴嘴短暫離地懸停。莫拉維在採訪中強調，推進器技術直接來自SpaceX的冷氣推進器方案，工作原理與火箭姿態控制噴嘴相同，高壓氣體通過收斂噴嘴膨脹加速，產生反作用推力，全程不涉及燃燒。

按照Tesla官方規劃，新款Roadster計劃於2028年投產，三個版本均已開放預訂，其中，Rocket版本採用邀請制發售。

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