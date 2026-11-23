小鵬匯天A868 飛行車試飛成功｜小鵬匯天（XPeng AeroHT，海外品牌：Aridge）於2026年11月22日宣布，旗下全尺寸全傾轉油電混能飛行汽車（或增程式混能飛行器）「A868」完成傾轉過渡試飛，成為中國首間突破全尺寸原型機此項驗證的企業。距離2025年11月首次起降試飛僅隔一年，A868實現由垂直起降向高速平飛的轉換，設計時速達360公里，航程逾500公里，標誌著中國全傾轉飛行器邁入全球前列。



小鵬匯天A868。（Aridge）

小鵬匯天A868傾轉過渡試飛有何氣動突破？

「傾轉過渡」要求旋翼在半空平滑旋轉90度，將垂直升力無縫切換為水平推力，並把升力交接予固定翼，氣流耦合極為複雜。A868僅用一年便通過真實大氣環境下的姿態轉換考驗。不同於半傾轉構型在巡航時部分旋翼停轉形成「冗餘死重」，全傾轉構型如美軍魚鷹式傾轉旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）般讓全數旋翼轉為推進器，消除巡航死重並大幅提升氣動效率。

中國首款全尺寸全傾轉飛行汽車突破高速平飛。（Aridge）

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比拼美國Joby S4，混能A868如何突破跨城通勤困局？

據《環球時報》（Global Times）報道，此前全球僅美國Joby Aviation成功突破全尺寸傾轉過渡飛行；根據《New Atlas》報道，其S4原型機已於2025年4月完成載人過渡驗證。相比Joby Aviation官方公布的純電5座位及短途定位，A868採用鯤鵬超級增程式混能架構與6座位設計，以逾500公里航程突破純電200公里瓶頸，鎖定大灣區等跨城市群商務通勤市場。

此前全球僅美國Joby Aviation成功突破全尺寸傾轉過渡飛行。（Joby Aviation）

比較維度 小鵬匯天 A868（中國） Joby Aviation S4（美國） 動力系統 航空級混電（鯤鵬增程架構） 純電動力（4組獨立電池包） 座艙佈局 6座商務座艙 5座（1機師＋4乘客） 最高航速 ≥ 360 公里／小時 約 322 公里／小時（200英里） 航程定位 ≥ 500 公里（跨城市群通勤） 城市及近郊空中出租車 過渡試飛 2026年11月完成全尺寸試飛 2025年4月完成載人試飛

試飛成功距離商業載客還有多遠？

是次試飛屬於工程研發里程碑，並不等同取得適航認證。A868與主打個人休閒旅遊的「陸地航母」構成雙線布局後，仍須完成數千小時極端測試，並取得型號合格證（TC）等各項民航認證，方能真正投入跨城商業載客營運。

資料來源：Pandaily、Global Times、Joby Aviation

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

