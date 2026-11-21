假驗證碼釣魚陷阱激增8倍！日常上網常見的「我不是機器人」驗證框，近期已淪為網絡犯罪分子散播木馬程式的主要渠道。2026年11月中旬，本港及海外接連傳出網民險墮「ClickFix」假驗證碼（CAPTCHA）釣魚陷阱的事件，有港人瀏覽常用連結頁面時突遭全螢幕驗證畫面挾持，追查發現背後指令直指俄羅斯伺服器。此類誘騙用家手動執行系統指令的攻擊在4個月內激增近8倍，一旦中招，黑客可竊取瀏覽器密碼及工作階段Cookie，甚至直接繞過雙重認證入侵網上銀行及電郵帳戶。



「我不是機器人」假驗證碼釣魚陷阱激增8倍！（AI生成）

「我不是機器人」假驗證碼如何運作？為何能繞過雙重認證？

傳統的真人驗證機制僅要求用家在瀏覽器內勾選方格，或點選紅綠燈、斑馬線等圖片即可完成。然而，根據微軟安全網誌發布的ClickFix技術分析報告，新型假驗證碼攻擊完全跳過尋找軟件漏洞的傳統路線，改為利用社交工程心理戰，誘使受害人親自打開作業系統底層指令視窗。

傳統的真人驗證機制僅要求用家在瀏覽器內勾選方格，或點選紅綠燈、斑馬線等圖片即可完成。（AI生成）

一事主當時正在瀏覽一個Linktree頁面，瀏覽器突然被強制切換為全螢幕，並彈出外觀極似正牌驗證的「我不是機器人」視窗。攻擊鏈分為三個步驟：

1. 暗中挾持剪貼簿：當用家點擊「我不是機器人」或「驗證」按鈕時，網頁內嵌的惡意JavaScript程式碼會在背景自動將一段經加密混淆的惡意指令，靜默寫入電腦的剪貼簿（Clipboard）。



暗中挾持剪貼簿。

2. 誘導貼上並執行：網頁隨即彈出「額外驗證步驟」，要求Windows用家同時按下鍵盤「Windows鍵+R」開啟「執行」對話框，再按「Ctrl+V」貼上內容並按「Enter」確認。



誘導貼上並執行。

3. 記憶體無檔案植入木馬：該指令會直接調用系統原生的PowerShell或mshta.exe工具，在記憶體內直接下載並執行Lumma Stealer等資料竊取惡意軟件，避開傳統防毒軟件的檔案掃描。



記憶體無檔案植入木馬。

此類資料竊取程式專門搜刮瀏覽器內儲存的登入憑證、加密貨幣錢包資料以及工作階段Cookie。即使受害人事後更改密碼，黑客仍可憑藉已盜取的Session Cookie維持已登入狀態，直接繞過雙重認證進入帳戶。

即使受害人事後更改密碼，黑客仍可憑藉已盜取的Session Cookie維持已登入狀態，直接繞過雙重認證進入帳戶。

攻擊4個月激增近8倍 由Windows蔓延至macOS平台

假驗證碼攻擊在2026年已演變成全球最主流的木馬散播手法之一。微軟監測數據顯示，僅在2026年2月至5月期間，全球便偵測到超過110萬部裝置執行過相關惡意指令，較此前4個月大幅攀升近8倍。網絡安全公司Malwarebytes研究員克里斯．菲斯托尼奇（Chris Fistonich）接受英國《衛報》（The Guardian）訪問時直言，大眾早已習慣每日在網頁解決驗證碼，因而完全放下戒心，令ClickFix成為當今最棘手的安全缺口。

僅在2026年2月至5月期間，全球便偵測到超過110萬部裝置執行過相關惡意指令。

攻擊範圍亦不再局限於Windows系統。根據香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發布的跨平台釣魚警報及HKCERT《2026年上半年保安事故統計報告》，黑客已針對蘋果macOS用家推出變種陷阱，透過偽冒Cloudflare驗證頁面，誘騙用家打開macOS的「終端機（Terminal）」應用程式並貼上指令，從而在背景自動掛載惡意DMG映像檔，植入專門針對Mac機的Atomic macOS Stealer或Infinity Stealer資料竊取程式。

真假驗證碼有何分別？一張表看清4大高危網頁特徵

要防範此類攻擊，最核心的原則是緊記「任何正牌真人驗證絕不會要求用家離開瀏覽器」。根據網絡安全機構ESET發布的ClickFix防護指引，網民可透過以下4項特徵快速分辨真偽：

辨識維度 正常瀏覽器真人驗證（CAPTCHA） ClickFix假驗證碼釣魚陷阱 驗證操作範圍 全程在網頁視窗內部完成（勾選方格或點選圖片） 要求跳出瀏覽器，開啟「執行（Win+R）」、PowerShell或終端機 剪貼簿與按鍵行為 絕不會自動複製文字至系統剪貼簿 點擊後暗中寫入指令，並提示按「Ctrl+V」貼上及「Enter」執行 視窗顯示模式 正常嵌於網頁排版之內，不會鎖定螢幕 常伴隨異常全螢幕干擾或彈出式假系統錯誤提示（如聲稱瀏覽器異常） 檔案與權限要求 無需下載任何檔案、擴充功能或更改系統通知權限 可能誘導下載可疑執行檔、安裝瀏覽器外掛程式或開啟網站通知

萬一誤按執行指令點算好？專家教路緊急止損4步曲

若在瀏覽網頁時遇到要求按下特定快捷鍵或貼上指令的驗證畫面，應立即直接關閉該瀏覽器分頁，切勿按指示操作。若不幸已將指令貼入執行視窗並按下「Enter」，資訊保安專家建議立即執行以下4步緊急止損：

1. 立即中斷網絡連接：第一時間關閉電腦Wi-Fi或拔除網絡線，阻斷木馬程式繼續將密碼及檔案回傳至黑客伺服器；在取得專業技術支援前切勿隨意關機，以免破壞記憶體內的取證線索。



2. 使用另一部乾淨裝置更改密碼：切勿在受感染電腦上改密碼，應立即改用手機或另一部安全裝置，優先更改電郵、網上銀行及工作帳戶密碼。



3. 強制登出所有工作階段：進入Google、Microsoft、社交平台及各類雲端帳戶的保安設定，點擊「登出所有裝置」以撤銷已被盜取的Session Cookie，防止黑客繞過雙重認證。



4. 全機掃毒並重裝系統：使用可信賴的防毒軟件進行全面掃描，若確認曾執行PowerShell或終端機指令，最徹底安全的做法是備份個人重要檔案後重新安裝作業系統。



專家教路緊急止損4步曲。

資料來源：Threads、Microsoft、ESET、HKCERT、The Guardian、Trend Micro

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

