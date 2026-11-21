煥新版 Zeekr 7X 香港登場！近年香港家庭購買車時，豪華純電五座 SUV 為不少車主的首選，既要兼顧週末一家大細出遊的寬敞空間，又希望在日常繁忙的都市通勤中擁有凌厲的加速表現與快速補能體驗。Zeekr 7X 作為本地純電市場的熱門車型，推出短短一年多已吸引超過 4,000 位香港車主支持。適逢 2026 年 11 月 20 日，廠方於九龍圓方金區正式發布全系列煥新版 Zeekr 7X，帶來 7X、7X Plus 及 7X Platinum 三個版本，在動力輸出、800V 高壓架構及座艙配置上全面升級，其中基礎版早鳥限量優惠價更低至 $399,900。



Zeekr 7X擁有多個國際安全指標認證

0.247Cd超低風阻 增50公里續航

煥新版 Zeekr 7X 繼續由全球頂尖汽車設計大師 Stefan Sielaff 領銜主理，貫徹「Hidden Energy」設計理念。新車在車身尺寸上作出微調，長度增加 13mm 至 4,800mm，寬度略減 10mm 至 1,920mm，配合 1,650mm 車高與 2,900mm 軸距，在保留實用「不溜背」造型與 0.618 黃金車身比例的同時，線條更顯流暢。前保險桿換上全新設計並內置主動進氣格柵（AGS），下格柵兩側亦加入導風口，令全車風阻系數低至 0.247Cd，單靠空氣動力學的改進便為續航路程合共增加 50km。車尾的車牌框位置亦向上調整，配合重新設計的後保險桿令視覺更俐落，而原本設於 B 柱的自動車門開關按鈕則移至車門把手上，令日常上落車的操作更直覺方便。

煥新版 Zeekr 7X 香港登場

車身配色方面，除了新增「暗夜紫」之外，亦提供 Black Deco Package 專屬的「星幕灰配黑車頂」雙色選項，全線更升級配備雙層隔音玻璃，進一步隔絕路面噪音。

800V架構 10.5分鐘快充80％

動力與電力系統是今次煥新升級的重點所在，全線車型均搭載 800V 高壓電力架構，涵蓋電機、電控及全域熱管理系統，並全線支援 22kW AC 交流充電。入門後輪驅動版 Zeekr 7X 配備 75kWh 第二代金磚磷酸鐵鋰電池，支援高達 450kW DC 直流超級快充，電量由 10% 補充至 80% 最快僅需 10.5 分鐘，能源消耗低至 13.9kWh/100km，WLTP 續航距離達 482km。長續航後驅版 7X Plus 則升級至 100kWh 麒麟三元鋰（NCM）電池，支援 420kW DC 快充，WLTP 續航力大幅提升至 627km。上述兩款後驅版本均採用後置 SiC PMSM 單摩打，最大輸出功率由以往上調 25kW 至 335kW（449hp），峰值扭力增加 80Nm 至 520Nm，0-100km/h 加速分別縮短至 5.6 秒及 5.5 秒。

Zeekr 7X 香港將會有3個版本以供選購

至於旗艦四驅版 7X Platinum 同樣搭載 100kWh 麒麟電池，採用前 AMSM 配合後 SiC PMSM 雙摩打系統，最大馬力高達 670hp（500kW），峰值扭力達 790Nm，0-100km/h 加速僅需 3.7 秒，表現直逼超級跑車。

魔毯空氣懸掛兼顧舒適操控

面對香港多彎且路面狀況多變的道路環境，新車採用前雙搖臂、後多連桿獨立懸掛系統，並配備前後橫向穩定桿。頂配版 7X Platinum 更獨家配備 ZEEKR 魔毯空氣懸掛系統及 CCD 電磁減震控制，提供最高 70mm 的懸掛高度調節範圍，令離地距離可於 153mm 至 223mm 之間靈活切換，配合 IPB 智慧型整合煞車系統與速度感應電子轉向輔助，無論在市區穿梭或高速巡航均能保持平穩舒適。

被動安全方面，車身採用一體式壓鑄後端鋁結構及 12 米長 2000MPa 超高強度熱成型鋼柱，全車配備 7 個安全氣袋。智能駕駛系統則由以往的 Mobileye 平台升級至新一代 J6M SoC 架構，結合 7 個鏡頭及新增左右角雷達與後向雷達的 3 個毫米波雷達融合感測方案，即使在暴雨或大霧天氣下仍能精準偵測周遭環境。系統亦新增自動緊急轉向輔助及起步提醒功能，日後更會透過 OTA 遠端升級推送遙控泊車輔助。

Zeekr 7X 內籠設計充滿科技感

特大AR-HUD與冷暖箱勁豪華

走進車廂，煥新版 Zeekr 7X 的頂篷及立柱全面升級至麂皮絨內襯，並配合新車色推出專屬「黑紫雙色」內飾配搭。中控台經過重新設計，並提供車載冷暖恆溫冰箱作為選配，而前車門板取消扶手儲物盒後線條更見簡約，全車改以 Magic Storage 概念擴充儲物空間，配合高度記憶電動尾門，照顧家庭出行的收納需要。座椅方面，中高配車型採用 NAPPA 全粒面頭層皮革，前座具備 14 向電動調校、記憶、通風及按摩功能，後排靠背亦支援 10° 電動調校及配備後側電動遮陽簾。座艙科技配置同樣豐富，全線標配 16 吋 3.5K Mini-LED 中控屏、13.02 吋高清儀表板及 36.21 吋 AR-HUD 抬頭顯示器，加上 21 個揚聲器的 7.1.4 聲道 ZEEKR Sound Pro 高級音響系統，為全車乘客帶來劇院級的視聽享受。

三款Zeekr 7X 早鳥優惠價格

香港版三款型號早鳥優惠

煥新版 Zeekr 7X 即日起至 2026 年 11 月 25 日於九龍圓方金區 1 樓舉行車展，新車預計於 2026 年 12 月到港並安排交付，明年 1 月底陸續進駐港九新界陳列室及開放預約試駕。

標準售價方面，基礎版 7X（RWD）定價為 HK$419,900，車展期間推出限量 30 台的早鳥優惠價 $399,900；長續航版 7X Plus（RWD）定價為 HK$469,900，早鳥優惠期間免費獲贈 Nappa 真皮座椅及電動後側遮陽簾；頂配四驅版 7X Platinum（AWD）定價為 HK$519,900，早鳥優惠則附送 Nappa 真皮座椅及橙色 Akebono 煞車卡鉗。

此外，所有準車主於優惠期內選購均可享「雙重禮遇」二選一，可選擇 ZEEKR 官方充電樁或價值 HK$3,000 充電禮券。