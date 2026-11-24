近日，有技術研究者發現，Apple曾在內部測試一種面向iPhone Duo的鎖屏介面新佈局：在屏幕右側新增一列豎向排列的圓形Widget區域，提供兩個獨立位置，使用戶無需解鎖或打開App，即可直接獲取關鍵訊息。



該設計被命名為「Complication Column」，可與當前鎖屏底部橫排Widget並存，並非替代原有佈局，而是額外拓展顯示空間。

有技術研究者發現，Apple曾在內部測試一種面向iPhone Duo的鎖屏介面新佈局（X@itspdfu）

目前iPhone Duo的鎖屏元素呈分區域分佈——Widget集中於底部，右下角設快捷控制區（如手電筒、相機等），右上角則顯示流動網絡、Wi-Fi等系統狀態圖示。

新方案巧妙利用這些元素之間的空白區域，在狀態圖示下方、專注模式提示上方垂直佈置兩個圓形Widget，使屏幕右側承擔起更豐富的訊息承載功能。

之所以限定為兩個位置，是為專注模式相關圖示預留固定區域。即使用戶未啟用勿擾、睡眠等模式，該區域仍需保持可用，不能完全交由Widget填充。

對用戶而言，新增的Widget位意味着可在鎖屏介面更靈活地部署高頻查看的訊息，例如天氣、日程提醒、運動數據或通知摘要，進一步減少操作步驟，提升訊息觸達效率。

需要指出的是，該功能目前僅存在於系統代碼中，尚未啟用。相關邏輯最早出現在iOS 27.1版本，由一個內部開關控制，且自首次出現以來始終處於關閉狀態，後續多個版本包括iOS 27.3均未見其啟用跡象，亦無官方啟用計劃的明確消息。

該功能目前僅存在於系統代碼中，並未啟用。（Apple）

此前，Apple已針對iPhone Duo的特殊屏幕形態對互動邏輯交互邏輯進行多項適配，例如將鎖屏控制、主屏幕Dock欄及部分App操作遷移至側邊區域。此次曝光的右側Widget列，是其持續探索大屏空間高效利用的又一嘗試。對於已擁有該設備的用戶而言，這一優化仍具期待價值。

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