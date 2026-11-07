iPhone Duo對決小米、華為大摺機　買最貴未必最好？一文教你點揀

買闊摺疊手機，價格越高，體驗就一定越好嗎？iPhone Duo、小米18 Fold和HUAWEI Pura X Max給出了三種不同答案：蘋果強調熟悉的生態與大螢幕結合，小米注重配置、價格和設備互聯，HUAWEI則把闊螢幕閱讀、移動辦公與影像創作串聯起來。



所謂「最貴不是最好」，更準確的意思是：售價最高的產品，未必最適合你的使用習慣。選對闊摺疊，關鍵要看展開之後，它能為你多做什麼。

闊摺疊的價值，也不能只用螢幕尺寸判斷。同樣是大螢幕，比例不同，閱讀文件、觀看影片和並排使用應用的感受就不同。購買前不妨想一想：自己每天究竟是看內容更多，還是處理文件更多？有沒有經常需要同時查看兩份資料？這些需求，才決定了摺機的價值能否真正發揮。

iPhone Duo：優勢在於熟悉的蘋果體驗獲得更大空間

iPhone Duo最有吸引力的地方，是讓習慣iPhone的用戶終於可以在原有體系中選擇摺疊形態。它搭載A20 Pro晶片，配備7.6吋內螢幕，並支援兩個應用並排顯示；納米紋理表層則着眼於減少眩光。這些配置的共同目標，是讓大螢幕既能承載更多內容，也具備相應的性能基礎。

iPhone Duo搭載A20 Pro晶片，配備7.6吋內螢幕，相當吸引果粉。（Apple）

對於已經習慣蘋果應用和操作邏輯的人，這種變化很有意義。過去需要反覆切換的兩個頁面，如今可以放在同一視野中：一邊查看資料，一邊整理文字；一邊瀏覽行程，一邊核對資料。它帶來的吸引力，首先是使用習慣的延續，其次才是摺疊形態的新鮮感。

不過，選擇蘋果需要回答一個實際問題：你願意為這種延續付出多少預算？公開報道顯示，iPhone Duo內地起售價為15999元（人民幣，下同），小米18 Fold為10999元，兩者相差5000元。因此，蘋果更適合預算充足、明確希望繼續使用iOS的人。對於主要需求只是閱讀、觀影和日常辦公的消費者，高價本身並不能證明它更值得買。

小米18 Fold：把預算花在大螢幕與日常設備的聯繫上

小米18 Fold的優勢，是以相對更低的入門價格提供闊摺疊選擇。其公開訊息包括5.38吋外螢幕、7.58吋內螢幕，以及玄戒O3晶片、澎湃OS 4和Xiaomi MiMo端側大模型。它的產品思路，是把新的螢幕形態與自家軟硬件體系結合起來。

小米18 Fold備5.38吋外螢幕、7.58吋內螢幕，以及玄戒O3晶片、澎湃OS 4和Xiaomi MiMo端側大模型。。（小米）

從購買角度看，小米值得關注的並不只是「比蘋果便宜」。對希望嘗試闊摺疊、又不願把預算直接拉到一萬五以上的人來說，它降低了體驗這種形態的門檻。省下的預算，也可以用於更大的存儲空間、配件或其他日常設備。

另外，已經擁有小米平板、智能家居或汽車的用戶，可以重點考察它與現有設備的連接方式。手機從一台獨立設備，變成日常設備之間的操作入口，這種便利可能比單項參數更常用。需要注意的是，具體互聯功能仍要按設備型號與系統版本核對；端側AI的實際價值，也應看它能否完成你經常做的任務，而不是只看名稱。

【延伸閱讀】小米18 Fold評測｜7.58吋巨幕媲美iPad mini 配6000mAh超強續航（點擊連結看原文）

+ 8

HUAWEI Pura X Max：讓闊螢幕真正融入閱讀、辦公和創作

HUAWEI Pura X Max的吸引力，在於圍繞闊螢幕安排了具體用途。它配備5.4吋外螢幕和7.7吋內螢幕，官方提供的應用場景涵蓋文件瀏覽、專業格式文件預覽、筆記繪畫與影片剪輯，並支援另購的M-Pen 3 Mini手寫筆。大螢幕由此有了更明確的使用方向。

HUAWEI Pura X Max讓闊螢幕真正融入閱讀、辦公和創作。（HUAWEI）

對經常出差、開會和處理資料的人而言，螢幕展開後的意義，是讓訊息更容易看清、對照和理解。查看表格時，重點在於能否減少來回拖動；閱讀方案時，重點在於圖文能否同時進入視野。HUAWEI將這些場景放在產品體驗的重要位置，對希望把手機當作隨身工作工具的人很有吸引力。

創作也是它值得關注的優勢。手寫筆讓記錄思路、草圖表達和照片標註有了更直接的方式；大螢幕則為剪輯預覽與操作提供空間。再結合潛望式長焦和XMAGE影像功能，拍攝、查看、編輯可以圍繞同一台設備展開。對於喜歡旅行記錄、日常攝影和隨手創作的人，這樣的使用路徑相當實用。

最終選擇很清楚：重視iOS使用習慣、預算充足，考慮iPhone Duo；希望控制入門預算，同時關注小米設備互聯，考慮小米18 Fold；重視闊螢幕閱讀、移動辦公與影像創作，HUAWEI Pura X Max值得優先體驗。最貴的蘋果Duo並不會自動成為每個人的最佳答案，能讓你每天願意展開、展開後確實更方便的那一款，才值得買。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】