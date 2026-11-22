蘋果已向iPhone Duo釋出了iOS 27.3 Beta 2開發者測試版，新增了一項基於前置鏡頭的人臉解鎖功能。雖然iPhone Duo並沒有配備Face ID所需的TrueDepth硬件，但用家現在也可以通過外屏幕鏡頭識別人臉，快速解鎖手機。



對於用家來說，這項功能主要提升的是日常使用便利性，可以減少反覆使用側邊指紋解鎖的次數。不過，它的安全性卻無法與Face ID相提並論。

日前有科技達人發布實測影片稱，僅憑一張相片就成功解鎖了iPhone Duo。（X@Saurav_DJ47）

iPhone Duo用一張相片就能破解人臉解鎖：

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日前有科技達人發布實測影片稱，僅憑一張相片就成功解鎖了iPhone Duo，這意味着蘋果新增的人臉識別方案，在防偽能力方面存在明顯缺點。

為什麼Face ID很難被一張相片騙過？關鍵在於兩者採用的技術原理不同。

Face ID依靠結構光技術，通過紅外線投影器向面部投射數萬個光點，建立精細的3D深度圖，識別鼻樑、眼窩、下頜等面部立體特徵。普通相片只是2D平面，無法還原真實面部的深度資訊，因此很難通過驗證。

而iPhone Duo新增的人臉解鎖主要依賴普通前置鏡頭，缺少專門的紅外線深度感知硬件，識別能力相對有限。即便加入一定的活體偵測機制，也難以達到Face ID的安全等級。

蘋果顯然也意識到了這一差距，因此對這項功能設下了限制：只能在手機摺疊狀態下解鎖外屏，無法用於Apple Pay支付、密碼自動填寫充等敏感操作。此外，超過45分鐘後還需要重新通過指紋或密碼驗證。

說到底，蘋果這次更像是用軟件彌補硬件上的不足。人臉解鎖確實提升了便利性，但距離真正的Face ID還有明顯差距。

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