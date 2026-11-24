Pokemon 誕生 30 週年，再度與知名手機配件廠 CASETiFY 合作推出特別版聯乘系列！圖案設計大玩復古像素藝術（Pixel Art）為核心設計語言，推出包括立體精靈AirPods 耳機保護殼、互動搖搖手機殼、感光發光吊飾及主題手機掛繩在內的多款配件。 11 月 24 日下午 4 時起開放登記， 2026 年 12 月 1 日網店+門市同步公開發售。



Pokémon x CASETiFY 30週年聯乘有哪些焦點新品與開賣詳情？

過往 CASETiFY 與 Pokémon 曾多次攜手推出聯乘企劃，每逢開售均引發搶購熱潮，其中立體造型配件更屢次在二手市場出現炒價。適逢 2026 年為 Pokémon 誕生 30 週年（首作《精靈寶可夢 紅／綠》於 1996 年面世），同時亦是 CASETiFY 創立 15 週年的重要時間節點，雙方在此次合作中刻意捨棄現代高畫質 3D 渲染風格，轉而採用向初代掌上遊戲機致敬的「像素藝術美學」。

過往 CASETiFY 與 Pokémon 曾多次攜手推出聯乘企劃，每逢開售均引發搶購熱潮，其中立體造型配件更屢次在二手市場出現炒價。

在視覺呈現上，設計團隊將經典精靈與遊戲道具解構為細膩的像素方塊，覆蓋於 CASETiFY 標誌性的防摔手機殼及周邊配件之上，試圖在 90 年代復古遊戲文化與現代日常電子設備防護之間取得平衡。從實用性與收藏價值角度審視，本次官方率先披露的 4 大主打單品各有明確定位，涵蓋聽覺設備保護、動態互動體驗及隨身掛飾需求。

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12月1日搶購時間表

本次聯乘系列採取「先登記、後開賣」的機制，並同步覆蓋線上與線下渠道。有意入手心水單品的消費者，需留意以下兩個關鍵時間節點：

優先登記階段（2026 年 11 月 24 日下午 4 時起）

正式公開發售（2026 年 12 月 1 日） CASETiFY 官方網站（CASETiFY.com）、CASETiFY Co-Lab 手機應用程式，以及全港合共 11 間實體分店開售。