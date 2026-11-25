電郵騙案防範｜灣仔港灣道華潤大廈一間提供食宿及機票服務的旅遊服務公司，近日向警方報案揭發一宗巨額商業電郵騙案（Business Email Compromise，簡稱BEC），一名36歲男職員於今年5月收到假冒合作航空公司職員的電郵，誤信對方要求「更新銀行資料及預支費用」，未經獨立核實便分三次轉帳共約320萬港元至指定戶口，直至事後聯絡真正航空公司職員查詢始驚覺受騙。案件已交由灣仔警區刑事調查隊第七隊列作「以欺騙手段取得財產」跟進。面對這種精準的電郵詐騙，企業與員工必須建立「帶外驗證（Out-of-Band Verification）」機制，凡涉及更改收款戶口或大額匯款，必須透過既有電話號碼致電對方核實，切忌單憑電郵指令過數。



電郵騙案防範。

騙徒如何精準冒充商業夥伴？拆解商業電郵騙案運作模式

涉事旅遊服務公司在香港國際機場及高鐵站均設有櫃位，主要提供食宿與機票服務。案發於今年5月7日，36歲關姓男職員收到自稱是合作航空公司職員的電郵，要求更新涉案公司的收款銀行戶口資料並預支商業費用。事主未有起疑，按指示先後三次將合共約320萬元轉帳至騙徒指定的銀行戶口。

這類商業電郵騙案與一般廣撒網的釣魚短訊截然不同，騙徒往往具備極高的針對性。根據香港警務處《警聲》對商業電郵騙案的手法分析，不法分子通常會先透過黑客入侵企業電郵系統、潛伏監控日常商業往來，或利用公開資訊鎖定受害公司的供應商與合作夥伴名單。一旦掌握雙方的結算週期或業務習慣，騙徒便會乘機介入，偽造極為相似的電郵網域（例如將英文字母「l」改為「I」，或將「rn」拼成「m」），並精準套用對方的電郵簽名檔與商業術語，誘使負責財務或營運的職員將巨款匯入傀儡戶口。

不法分子通常會先透過黑客入侵企業電郵系統、潛伏監控日常商業往來，或利用公開資訊鎖定受害公司的供應商與合作夥伴名單。

此外，騙徒在行騙過程中極善於製造「時間緊迫感」與「行政權威感」。在灣仔這宗案件中，騙徒要求「預支費用」並同步「更新銀行資料」，正是利用旅遊業資金流轉快、機票及酒店預訂講求時效的業務特性，令經手人在繁忙工作下降低戒心，跳過常規審批程序，分三次將大額資金轉出。

傳統釣魚與精準商業電郵（BEC）有何分別？企業應如何識別？

隨著人工智能（AI）語言模型普及，過往「文法錯漏百出、語氣生硬」的傳統詐騙電郵已逐漸被淘汰，取而代之的是語氣自然、甚至能模仿特定高管或業務聯絡人寫作風格的精準商業電郵。企業員工在日常處理財務往來時，可透過以下準則快速識別潛在風險：

識別準則 正常商業往來電郵 高風險商業電郵騙案（BEC） 寄件人網域 與過往歷史通訊紀錄的網域完全一致 網域拼寫微調（Typosquatting），或「回覆地址（Reply-To）」與顯示名稱不符 付款戶口變更 提前透過正式公函通知，並附帶多重簽署確認 突發性通知「銀行系統維護／稅務調整」，要求即時轉帳至全新或第三方戶口 時間與情緒施壓 遵循合約規定的標準結算週期（如Net 30） 強調「今日內必須完成」、「否則影響艙位／合約」，製造緊急焦慮 溝通途徑限制 歡迎致電或透過企業通訊軟件隨時溝通 聲稱負責人「正在開會／外遊無法接聽電話」，要求僅以電郵溝通 收款戶口地區 與供應商註冊地或過往合約銀行一致 突然要求匯款至無關的離岸戶口或個人／不知名空殼公司戶口

企業與個人如何建立「防電郵詐騙」安全防線？

根據香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）公布的騙案趨勢數據，警方透過升級「防騙視伏App」並聯同電訊商攔截可疑訊息，雖令整體釣魚騙案有所遏止，但警務處反詐騙協調中心數據顯示，「防騙視伏App」與「防騙視伏器」全面升級後持續攔截高危交易，累計發出警示以十萬計，反映騙徒轉向更隱蔽、單宗金額更高的商業詐騙手法。要避免成為下一宗「320萬受害者」，企業管理層與前線員工必須落實以下四道防線：

1. 嚴格執行「帶外驗證（Out-of-Band Verification）」。任何涉及更改收款銀行資料、修改合約條款或要求緊急預支款項的電郵，無論發件人看似多麼可信，經手人必須放下電郵，改用公司內部聯絡人名單原本儲存的電話號碼（切勿撥打可疑電郵內附帶的電話），直接致電合作夥伴的負責人口頭核實。



嚴格執行「帶外驗證（Out-of-Band Verification）」。

2. 善用官方防騙資料庫進行過數前核查。在執行任何新戶口轉帳前，財務人員應先將對方的電郵地址、電話號碼、收款銀行戶口或轉數快識別碼（FPS ID），輸入警方的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」進行比對。一旦系統顯示紅色、橙色或黃色高危警示，應立即凍結交易並向管理層匯報。



善用官方防騙資料庫進行過數前核查。

3. 實施大額轉帳「雙人審批」與冷靜期制度。企業應在內部財務系統設定權限控制，避免單一職員擁有從接收指令到執行大額轉帳的完整權限。對於首次合作戶口或變更後的收款戶口，設立至少24小時的財務審核冷靜期，並由財務主管與業務部門主管進行交叉簽核，從制度上阻斷「分次轉帳」避開監管的漏洞。



實施大額轉帳「雙人審批」與冷靜期制度。

4. 強化電郵伺服器安全驗證與員工演練。資訊科技部門應為企業電郵系統全面啟用SPF（寄件人政策框架）、DKIM（網域密鑰識別郵件）及DMARC（基於網域的訊息驗證、報告及一致性）協定，從技術底層攔截偽造網域的假冒電郵。同時，定期在內部進行模擬釣魚電郵測試，提升員工對異常網址與電郵標頭（Email Header）的警覺性。



強化電郵伺服器安全驗證與員工演練。

資料來源：香港01、香港警務處反詐騙協調中心 (ADCC)、香港警務處

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

