據媒體報道，近日，針對科技界關於AI將在未來5至10年內治癒癌症的樂觀預測，全球製藥巨頭諾華（Novartis）行政總裁萬思瀚（Vas Narasimhan）公開表達了不同看法。他認為，人體生物學的複雜程度遠超工程領域的想像，AI雖然能夠加速藥物研發，但距離在10年內實現癌症全面治癒仍有很大差距。



值得注意的是，萬思瀚還同時擔任AI公司Anthropic董事會成員，對AI技術的發展具有一定觀察基礎。萬思瀚指出，科技公司往往帶著「工程思維」看待醫學，認為只要擁有足夠的數據和算力，就能快速解決複雜疾病。

針對科技界關於AI將在未來5至10年內治癒癌症的樂觀預測，全球製藥巨頭諾華（CEO萬思瀚公開表達了不同看法。（explainx.ai）

但人體內部運作機制極其複雜，目前人類對其了解大約只有5%，相關數據的大量缺失，也限制了AI模型預測疾病機制和藥物效果的能力。對於AI究竟能夠給製藥行業帶來多大改變，萬思瀚給出了相對謹慎的預測。

他認為，未來10年，AI有望將傳統藥物研發週期從平均約12年縮短至8年左右，相當於節省約4年時間。

萬思瀚預測未來10年，AI有望將傳統藥物研發周期從平均約12年縮短至8年左右，相當於節省約4年時間。（Novartis）

與此同時，AI還可能提高新藥研發的成功率。他預計，未來10年，能夠進入首次人體臨床試驗階段的藥物成功率，有望從目前約8%提升至12%。

這意味着，AI帶來的改變可能首先體現在研發效率和成功率上，而不是短時間內攻克所有重大疾病。

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