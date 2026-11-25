全球首款「無翼飛車」首飛攻救災 | 全球首款採用「多級矢量涵道風扇」的載人「無翼飛車」原型機，近日在湖南長沙及益陽完成首飛與複雜環境測試。該單人原型機最大起飛重量280公斤，有效載荷120公斤，航程300公里，落地後可直接上路行駛，首階段主攻消防與救災領域。



全球首款「無翼飛車」。（YouTube）

無翼飛車靠甚麼升空？與Tesla噴氣超跑有何本質差異？

無翼飛車亮相後，不少網民聯想起美國電動車廠Tesla於2026年10月15日發佈的第二代Roadster跑車。當時Tesla行政總裁馬斯克展示該車憑藉噴氣系統垂直爬坡及騰空翻轉。不過，Roadster的Rocket版本是透過10個連接壓縮空氣罐的冷氣體推進器實現短暫跳躍，車底風扇僅用於抽氣製造負壓增強抓地力，屬非道路合法的邀請制特技車型。

Tesla於2026年10月15日發佈的第二代Roadster跑車。（Tesla）

反觀中飛創智研發的「無翼飛車」，其涵道風扇完全內置於車身，透過高速向下噴氣直接生成持續垂直升力，無需跑道即可在單一標準車位垂直起降及懸停。

有效載荷120公斤，航程300公里。（湖南日報）

從航空工程學角度來看，封閉式涵道風扇雖透過邊界層保護徹底排除了外露槳葉碰撞電線或碎片的致命風險，但將其置於火場等極端環境時仍面臨嚴峻考驗。高層建築火警現場往往伴隨數百度的熱氣流上升與劇烈亂流，空氣密度在劇烈受熱後顯著降低，將直接削弱涵道內部的氣動升力效率；同時，微型燃氣渦輪或高倍率動力電池在持續懸停時的超高溫散熱，亦是整機熱管理系統的嚴苛關卡。研發團隊在益陽進行的惡劣氣象與多工況切換測試，正正是為蒐集邊界控制數據，為後續應對火場熱亂流提供自主增穩演算法支撐。

以下對比兩款載具的核心參數：

比較維度 中飛創智「無翼飛車」原型機 特斯拉（Tesla）第二代 Roadster（Rocket版） 升力原理 內置多級矢量涵道風扇持續向下噴氣 10個冷氣體推進器提供短暫騰空推力 飛行與航程 持續低空巡航，航程300公里（空中極速達180 km/h，巡航時速約150 km/h） 僅支援短距跳躍與懸浮，無法持續航行 路面行駛 支援空地切換，地面極速80 km/h 屬非道路合法車型，地面0.81秒破百 主攻場景 消防滅火、地震洪澇救災、應急物流 頂級超跑收藏與極限特技展示

在商業佈局上，中飛創智棄攻日常通勤避塞車，優先瞄準高層消防及地震、泥石流救災。傳統多旋翼飛行器貼近火場外牆或林區時，外露槳葉極易碰撞電線或樹枝；全封閉涵道設計大幅縮減機身尺寸，更免除槳葉傷及被困者與救援人員的風險。遇道路中斷時，救援人員可先駕車抵近災區，再垂直升空投送物資或轉移傷員。目前該機已邁入中試階段，並完成載重2噸重型機型設計，惟未來仍須通過民航適航審定及火場高溫亂流考驗。

資料來源：YOLO LAB、湖南日報

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

