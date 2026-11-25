HONOR九龍灣及青衣店開幕大優惠｜HONOR 宣布青衣城及九龍灣德福廣場兩間全新體驗店同步揭幕，令品牌於全港的體驗店總數增至 9 間。當中九龍灣德福店更屬於全港首間 HONOR Alpha Store，為慶祝雙店齊開，官方由 11 月 25 日起一連 6 日推出「開幕多重賞」，旗艦級型號 HONOR Magic7 Pro 最高激減 $2,100，多款周邊配件亦低至 $9 起發售。



HONOR第9間體驗店於九龍灣德福開店

九龍灣首間Alpha Store試玩AI生態

坐落於九龍灣德福廣場的新店，是香港首間採用 Alpha Store 概念打造的旗艦體驗空間。店內除了陳列 HONOR Magic9 Pro Max 等最新旗艦智能手機外，更特別劃分出多個主題體驗區域，涵蓋手機 AI 攝影、高效辦公生產力、智能家居互聯以至個人健康管理，同時設有第三方影音產品展示區。透過貼近真實家居與日常生活的場景示範，用家可即場上手試玩各項人工智能應用如何無縫融入生活細節。在今日的開幕活動上，更派出自家研發的機械人「元氣仔」現場跳舞助興，並安排跑步機械人「閃電」與到場市民互動打卡，吸引大批途人駐足圍觀。

開幕當日HONOR機械人「元氣仔」跳舞助慶。

新店除了手機之外，還有大量高性價比的AIoT產品

限定每日限量減價攻略

為回饋九龍灣區街坊及科技愛好者，九龍灣 HONOR Alpha Store 由 11 月 25 日至 11 月 30 日期間，每日均會推出專屬的限量搶購優惠，所有推廣產品數量有限，售完即止。首日 11 月 25 日打頭陣的焦點落在兩款熱門智能手機，原價 $6,999 的天際藍色 HONOR Magic7 Pro（12GB + 512GB 版本）直接減價 $2,000，以推廣價 $4,999 發售；同日登場的幻夜黑色 HONOR 400 Pro（12GB + 512GB 版本）亦由原價 $4,599 減至 $3,299。

九龍灣HONOR店限時優惠一覽

緊接於 11 月 26 日，原價 $2,399 的 HONOR Pad 10 WiFi 版本連同原裝 Smart Bluetooth Keyboard 智能藍牙鍵盤套裝，將以組合推廣價 $1,899 登場，適合需要流動文書處理的用家。到了 11 月 27 日及 28 日，入門周邊配件接力推出震撼價，原價 $269 的 HONOR Earbuds X5 無線耳機減至 $59，而原價 $259 的 HONOR CHOICE 藍牙手寫筆則僅售 $79。周末 11 月 29 日聚焦音訊產品，原價 $559 的 HONOR CHOICE 開放式藍牙耳機與原價 $599 的頭戴式耳機，劃一以推廣價 $159 發售。壓軸的 11 月 30 日則輪到原價 $1,299 的 HONOR Earbuds Open 開放式耳機，以 $399 推廣價作結。

九龍灣HONOR店更是香港首間以不同AI等主題覆蓋的「Alpha Store 」

青衣城新店同步推出旗艦機激減

新界西的青衣體驗店同樣於今日正式投入服務，新店選址青衣城，同時在 11 月 25 日至 11 月 30 日期間亦設有獨立的每日限定優惠清單。

青衣店首日 11 月 25 日率先推出原價 $1,999 的 HONOR Pad X9a LTE 版本平板電腦，推廣價為 $1,599。11 月 26 日則提供海風藍及幻夜黑兩款配色的 HONOR 400（12GB + 512GB 版本），由原價 $3,299 減至 $2,699。由 11 月 27 日至 29 日連續三日，青衣店每日均會推出一款不同配色的 HONOR 400 Smart（8GB + 256GB 版本），依次為流星銀、絲絨黑及沙漠金，全部由原價 $1,399 減至 $999。至於全場最高減幅優惠則留待 11 月 30 日壓軸登場，原價 $7,699 的月影灰色頂配版 HONOR Magic7 Pro（16GB + 1TB 版本）激減 $2,100，只需 $5,599 即可入手。

青衣HONOR店限時優惠一覽

全線門店及網店同步推智能生活優惠

除了九龍灣與青衣兩間新店的每日限定款式外，HONOR 同樣在 11 月 25 日至 11 月 30 日期間，於全線 9 間體驗店及 HONOR 香港官方網上商店同步推出 5 款智能生活與辦公周邊優惠。當中減幅最顯著的為 HONOR CHOICE 投影機 Air Pro，由原價 $1,999 大減至 $899；針對商務會議記錄需求的 HONOR CHOICE KUMI AI Note 會議錄音器，則由原價 $799 減至 $599。

家居與日常配件方面，原價 $599 的 HONOR CHOICE 空氣炸鍋以推廣價 $399 發售，集滑鼠與耳機功能於一身的 HONOR CHOICE 無線滑鼠耳機 Pro 由原價 $399 減至 $209，而原價 $89 的防丟失追蹤器 HONOR CHOICE MiLi LiTag 更只需 $9 即可帶回家。

購買HONOR任何產品，可以9折購入Insta360的新品。

最後，在 11 月 25 日至 11 月 30 日期間凡購買任何 HONOR 產品，即可享 Insta360 指定產品加購優惠，以 9 折優惠價選購 X6 標準套裝、X6 萬能套裝、Luna Ultra Get Set 套裝、GO Ultra 標準套及 Snap 等產品，優惠價低至 $629。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

