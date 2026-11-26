存款莫名遭轉走？近期多宗網銀異常轉帳事件引發關注，部分案件經初步排查已排除銀行系統遭入侵，研判與用家裝置安裝來路不明的應用程式或點擊可疑連結、導致帳號密碼與驗證資訊外洩有關。若發現網銀出現非本人操作的轉帳，首要動作是立即透過官方途徑聯繫銀行凍結或管控帳戶並保留交易明細，切勿第一時間盲目將手機回復原廠設定，隨後再針對Android或iPhone逐項排查可疑程式、描述檔與權限設定。



近期多宗網銀異常轉帳事件引發關注。

網銀盜轉恐手機中毒，iPhone與Android該怎麼查？

排查手機是否遭植入木馬或惡意程式，必須先區分作業系統架構差異。Android屬於相對開放的系統，若用家曾自行下載外部來源的安裝檔（APK）或授權過多系統權限，較易成為惡意程式的目標；Apple的iOS則採封閉式架構，一般第三方防毒軟件無法像傳統電腦防毒程式那樣直接掃描全系統，因此更仰賴系統內建安全機制與異常行為比對。

排查手機是否遭植入木馬或惡意程式，必須先區分作業系統架構差異。

手機遭植入木馬確實可能成為金融帳戶被盜用的入口，但並非所有木馬都能直接繞過一次性密碼（OTP）、生物認證或銀行的裝置驗證機制，攻擊者往往透過竊取帳戶密碼、誘導授權或偽造操作流程來突破防線。因此，發現異常時應先停用疑似受影響的手機操作網銀，改以可信任裝置更改密碼並核對交易記錄。

發現異常時應先停用疑似受影響的手機操作網銀，改以可信任裝置更改密碼並核對交易記錄。

Android手機如何掃描可疑程式與異常權限？

Android用家可以先利用系統內建的「Google Play安全防護（Google Play Protect）」進行檢測：

啟動安全掃描與自動防護：開啟「Google Play商店」應用程式，點選右上角個人頭像，進入「Play安全防護」並點擊「掃描」；同時可點選右上角設定圖示，確認已開啟「透過Play安全防護掃描應用程式」及「改善有害應用程式偵測效能」。

檢視已安裝應用與特殊權限：前往手機「設定」中的「應用程式」與「無障礙」等權限頁面，查看是否有未曾安裝、來源不明或已忘記用途的程式，尤其留意涉及遠端控制、影音播放或投資類的應用，發現可疑項目應立即停用或移除。

發現可疑項目應立即停用或移除。

iPhone沒有傳統防毒軟件，該檢查哪幾個關鍵位置？

iPhone用家可從以下幾個項目著手排查：

檢查不明描述檔：進入「設定」＞「一般」＞「VPN與裝置管理」，查看是否存在非本人主動安裝或來源不明的描述檔。若無特殊管理需求，一般情況下不應出現陌生描述檔，一旦發現可疑項目應審慎釐清來源並依指引移除。

使用「安全檢查」檢視權限：在支援的iOS版本中，前往「設定」＞「私隱與安全性」＞「安全檢查」，檢視個人資料分享對象、各應用程式取用權限及Apple帳號安全狀態，及時撤銷不必要的授權。

比對電池耗電與流動數據用量：進入「設定」＞「電池」與「設定」＞「流動數據」，觀察是否有平時少用的應用程式出現異常耗電或大量流動數據傳輸。需注意耗電或流量增加未必等同中毒，也可能源於系統更新或正常背景同步，仍需結合其他跡象綜合判斷。

清理瀏覽器彈窗與快取：前往「設定」＞「Apps」＞「Safari」（或「設定」＞「Safari」），確認已啟用封鎖彈出式視窗與詐騙網站警告，必要時清除瀏覽紀錄與網站資料。若排查後仍高度懷疑裝置遭入侵且已留存必要證據，可備份相片與文件等純個人資料（切勿將帶有木馬設定的完整系統備份還原），再於「設定」＞「一般」＞「移轉或重置iPhone」執行清除所有內容與設定。

iPhone用家安全排查。

帳戶防護與日常自保還能做哪些補強？

除了針對單一裝置做「抓木馬」排查，金融帳戶本身的防線同樣關鍵。建議用家啟用生物認證與雙重認證（2FA），定期更新作業系統與銀行官方應用程式，並檢視轉帳限額與交易即時通知設定，降低單一裝置或單一密碼外洩時造成的財務損失。

在日常使用習慣上，避免下載來源不明的免費或破解版應用程式，遇到網頁彈出誇大警告或要求執行不明操作時應立即關閉或中斷連線。

資料來源：HKCERT、Apple Inc.

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

