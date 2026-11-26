HUAWEI WATCH D3 香港盲訂啟動，超薄氣囊動態血壓監測智能手錶｜近年都市人越來越重視心血管健康，不少長者甚至年輕上班族都有定期量度血壓的習慣，但傳統臂式血壓計體積龐大，難以隨身攜帶。針對這需求，華為於 2026 年 11 月 26 日 為新一代智能健康手錶 HUAWEI WATCH D3 展開預熱，並同步在香港推出限時盲訂優惠。這款主打醫療級動態血壓監測的新品，將 25.5mm 超窄力學氣囊融入僅 11.3mm 厚的錶身之中，讓用家全天候無感佩戴，隨時掌握身體指標。



輕薄機身與動態血壓監測升級

HUAWEI WATCH D3 在結構設計上作出大幅改良，錶身厚度縮減至 11.3mm（減薄 15%），整機減重 9%，錶帶亦輕了 7.5g，配合 25.5mm超窄力學氣囊，大幅減低加壓測量時對腕部的壓迫感。手錶配備 1.92 吋超清 AMOLED 屏幕，屏佔比提升 6.4%，峰值亮度高達 3,000 尼特，戶外強光下依然清晰易讀，並提供摩卡金、羽砂金及曜石黑 3 種配色選擇。

在健康功能方面，新機已獲國家藥品監督管理局二類醫療器械註冊證，搭載玄玑感知系統及高精度壓力傳感器，支援 24 小時週期性動態血壓監測，即使夜間睡眠亦能自動加壓量度。針對長周期監測需求，手錶新增「輕擾動態血壓研究」功能，每日僅需 7 次氣囊充氣（日間 4 次主動、夜間 3 次自動），結合持續追蹤的波動數據計算出 24 小時均值，全天測量次數較傳統模式減少超過 20 次。此外，手錶支援運動前後血壓測量提醒、「一鍵微體檢」（涵蓋最多 17 項指標，新增冠心病及高尿酸風險評估）、心電圖（ECG）分析、血糖健康研究，以及可實時查看家人血壓變化的「腕上家庭空間」。

香港盲訂預購優惠

配合新品即將登場，華為公佈由 2026 年 11 月 26 日起至 12 月 2 日期間，於 HUAWEI 香港網上商店、或指定零售商推出限時「盲訂優惠」。經由 HUAWEI 香港網上商店參與盲訂的用家可享 4 大專屬禮遇，當中包括預付 $100 訂金即可當作 $600 使用，變相直接享有 $500 折扣優惠，同時可獲贈價值 $169 的官方商城獨家精美隨行杯，以及享有 5 倍華為商城會員積分獎賞。

此外，參與官方網上商店盲訂的顧客亦能以優惠價加購人氣耳機配件，包括只需加 $158 即可換購 FreeBuds SE 5 MAX 耳機，或以加購價 $1,088 換購 FreeClip 2 時尚耳夾耳機。

HUAWEI 盲訂優惠啟動