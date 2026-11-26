WhatsApp超實用新功能，排定時間發送！深夜靈光一閃想起要交代公事，又或者想在海外親友所在時區的午夜準時送上生日祝福，但當下發送卻怕打擾對方休息，結果一覺醒來便忘得一乾二淨。WhatsApp 宣布推出用家期待已久的「排定訊息」（Scheduled Messages）新功能。這項新功能支援在 10 分鐘至 14 天內的指定時間自動發送文字、相片及影片，無論是一對一私人對話抑或群組聊天室均全面適用，未來幾週內將於全球 iOS 及 Android 平台陸續推送。



WhatsApp 排定訊息操作及管理步驟

在操作介面上，WhatsApp 維持一貫簡潔直觀的設計，無需進入繁複的設定選單即可啟用。用家只需如常在個人或群組對話框內輸入文字內容，或者選取準備分享的相片及影片檔案，接著只要長按介面右下角的「傳送」按鈕，畫面便會彈出日期與時間選擇器。設定完成後，系統便會將該則內容加入待發送排程之中。

WhatsApp推出排定時間發送超實用新功能！

對於收件人而言，透過排程機制送出的訊息在顯示外觀上與一般即時訊息完全無異，對方並不會看到任何「已排程」的特殊標記，無需改變任何接收或閱讀習慣。至於發送者方面，系統提供了專屬的管理介面，讓用家隨時查閱所有已排定日後傳送的訊息清單；若在正式發出前改變主意或發現內容有誤，用家亦可隨時提前將該則排定訊息刪除，且整個刪除過程不會向對方發送任何提示通知。

手機關機離線仍能發送嗎？

過往不少用家依賴第三方外掛程式或手機捷徑自動化來實現預約發訊，往往受限於手機必須保持開機及連線狀態。今次官方推出的「排定訊息」功能則在伺服器層面進行時間排程，即使在預定發送的一刻，用家的手機處於關機、電量耗盡甚至完全沒有網絡連線的離線狀態，訊息依然會在指定時間準時送達對方手機。

在資訊安全與私隱保護方面，官方強調所有排定時間傳送的訊息，均與其他個人訊息採用同等規格的「端對端加密」（End-to-End Encryption）技術處理。這意味著訊息內容在儲存等待發送及傳輸過程中皆受到嚴密保護，除了發送者與接收者之外，任何第三方甚至 WhatsApp 官方本身均無法讀取當中的文字或影音內容。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

