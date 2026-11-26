華為正式發布旗下首款動態血糖儀——華為維感G1，官方定價329元（人民幣，下同），首發價299元，將於12月11日正式開售。華為維感G1已取得中國國家藥監局（NMPA）第三類醫療器械註冊證（註冊證號：國械注准20263072228），支援全天候持續血糖監測、手機手錶多端查看、血糖異常提醒等功能。



產品採用助針器與發射器一體式免組裝結構，隱藏針設計，開蓋後一貼一壓即可完成佩戴。華為維感G1直徑僅2.08厘米，重量約1.5克，厚度僅2.9毫米，支援IPX8級防水，洗澡、游泳、運動時均可佩戴。

華為維感G1取得中國國家藥監局（NMPA）第三類醫療器械註冊證，支援全天候持續血糖監測、手機手錶多端查看、血糖異常提醒等功能。（HUAWEI）

華為維感G1詳細介紹：

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監測精度方面，華為維感G1血糖監測MARD（平均絕對相對差）值為7.06%，佩戴完成30分鐘初始化後即可出值，每分鐘實時更新一次血糖數據，無需手動校準，最長可持續監測16天。

產品最早可在佩戴10天後生成動態血糖報告，呈現血糖概覽、目標範圍內時間等多維數據，並可通過報告解讀服務獲取專業分析及個性化飲食、運動建議。

華為維感G1還支援與華為手錶聯動，用戶抬腕即可查看實時血糖、血糖曲線及統計數據，並接收高血糖、低血糖、緊急低血糖、血糖快速升降等異常提醒。

針對家庭健康管理場景，產品支援家庭空間遠端守護功能，用戶可通過手機、手錶遠端查看家人的血糖數據，並及時接收異常提醒。此外，華為維感G1還提供科學食譜、飲食記錄與建議、餐後血糖分析、食物升糖榜等控糖管理服務。

依託小藝運動健康的AI能力，智慧血糖解讀功能可將實時血糖波動與睡眠、飲食、運動等事件進行關聯分析，並給出綜合參考建議。

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