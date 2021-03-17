撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-17 13:17

Netflix最近最頭痛的事情除了想找好內容之外，越來越多用戶在濫用共享帳號這件事情也讓他們很頭痛。先前根據他們的調查，Netflix 的美國用戶中約 14% 的人承認，他們所使用的付費觀看帳號並不是自己的，也不是與他們一起同住的人。也就是說，他們是通過其他非官方管道得到的 Netflix 付費會員服務，這群用戶的數量已超數百萬。

根據彭博社報導稱，包括Netflix、HBO和美國有線電視業組成的聯盟，已經將注意的焦點放在分享密碼的行為上，研究該怎麼打擊用戶這樣的行為，並且討論消除漏洞的新措施。分享密碼這件事，可能會使這些公司每年損失數十億美元的收入。

該聯盟被稱為創意與娛樂聯盟（Alliance for Creativity and Entertainment），包括多家知名公司，除了Netflix和HBO，亞馬遜，美國的有線頻道包括迪士尼、 Viacom、 Comcast和Charter 也都參與其中。不過，該組織最初成立的目的，原本是為了線上隱私的問題而結盟，但是後來宣布他們正在研究怎麼打擊分享密碼的行為。

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至於實際上要怎麼樣防止用戶共享密碼？目前據說可能的選項包括有以下幾種正在考慮：

1. 這些公司可能要求客戶定期更改其密碼，或透過輸入簡訊接收的密碼以保持觀看狀態。

2. 禁止第三方從連接電視的設備（如其他位置的Roku）登錄到同一個串流影音的帳號，但仍允許這個帳號可以使用智慧手機、平板來觀看。

3. 使用生物特徵識別（例如所有者的指紋）來登入帳號。

不過，不管是選哪一種，對於沒有與其他人共享帳號的無辜用戶來說，都要多增加幾道程序，看起來都像是一種懲罰。

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在線上觀看多個螢幕的串流服務已成消費者重要參考指標

當然，也有人會說幹嘛這麼麻煩，一個帳號只允許在一個螢幕上觀看不就什麼都解決了？問題是這已經不符合現代消費者選購串流服務的習慣了。

以Netflix來說，目前Netflix的收費主要有三個費用基準，主要的差別在於一次可以同時在幾台螢幕上觀看。像是基本的月費為63元，一次只能在一個螢幕上觀看。而標準的月費費用為78元，一次可以同時在兩個螢幕上觀看。高級會費則為93元，一次可以在四個螢幕上觀看，而且還可以看最高畫質的影片。

基本上這樣的設計，是針對目前我們在家中可能會在手機上、電視上等不同的裝置觀看節目，而且家中可能有不同的成員會想要看自己想看的內容，因此同時可以看四個裝置的話，家中成員一人一個螢幕都有得看，就不用吵架了。

甚至，目前新的串流服務像是Disney+和Apple TV+ ，都允許每個基本帳戶最多共享六個裝置。而在美國的有線電視服務上，DirecTV和Comcast可以支援五個同步串流，而ESPN支援三個同步串流。

因此，任何試圖要阻止人們與親朋好友分享密碼的策略，都有可能會導致某些用戶取消訂閱。畢竟現在的串流服務選擇這麼多，因此，誰也不敢開第一槍。

更重要的是，假設你阻止了這些帳密分享的使用者，也不能保證這些失去觀看權的人，會回過頭來願意自己掏錢去Netflix或HBO訂閱。因為他們原本就是不願掏錢的那群人，他們更有可能會直接去非法網站找內容來看。

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