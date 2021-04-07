撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-07 17:48

小米「米粉節」開鑼，大量小米﹑紅米﹑米家數碼產品減價，小米 11 Lite 手機﹑手環5﹑米家無線吸塵器等最低至 76 折。如對小米產品有興趣的話，這次的優惠正是入手的好時機。

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同場加映：Vivo X60 Pro上市實試｜蔡司鏡+雲台防震、憑3個賣點賣得比人貴

vivo X60 系列香港上市｜2021 年首季新機多鑼鑼，而在眾多大廠選擇配置頂級處理器拼數值的同時，vivo 即將在 4 月發售的旗艦 X60 系列就以蔡司鏡頭為主力賣點，務求以攝影功能突圍。

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同場加映：小米手環6｜$300有找玩曲邊全面屏設計 7大功能媲美Apple Watch

小米手環 6 發表｜小米一連兩日舉行發布會，幾部手機新品自然是焦點所在，但有部份新作都值得留意，例如小米手環的新一代、Mi Smart Band 6 小米手環 6 。

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