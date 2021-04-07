台男iPhone跌日月潭水底1年終於搵返　即睇重新充電結果好比廣告

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-07 14:30

夏天將至，不可少的當然是各種清涼刺激的水上活動，只是全身濕不打緊，手機進水可不得了，即便現在 iPhone 12 系列已有 IP68 防水等級，可在水下 6 公尺待 30 分鐘，但是為了保險起見，買個防水袋掛在身上多一份心安。近日便有一位幸運網友 iPhone 掉入日月潭 1 年失而復得，想不到竟然還能夠開機，且功能正常，原 PO 開心之餘還公開防水袋品牌，引發熱議。

網友在臉書社團《爆廢公社1館》分享自己的親身經驗，表示去年 3 月到日月潭玩立槳，掛在脖子上的防水袋和 iPhone 卻不慎掉到湖底，當時身旁的朋友還開玩笑說，「放心，一年後就能再見到你的 iPhone 11 Pro Max 512G」，想不到最近日月潭久旱不雨，讓原 PO 沉落水底的手機真的被找回。更震驚的是，打開滿是污泥的手機防水袋，iPhone11 的功能一切正常，時間則因為沒網路停留在當時的日期。

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此文一出網友紛紛留言，「防水袋開團直接算我一個感謝」、「太神奇」、「當時沒河神出來問你，這隻金手機是你的嗎？」、「放了一年假的手機，該工作了」、「史上最強大業配實驗」。

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