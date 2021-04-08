盤點那些「找不同」新舊Logo　淘寶改這樣竟還比小米花多100萬

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-08 20:02

日前，「小米換Logo」這事鬧的，可是無人不知無人不曉了。打著「新十年新形象」的名號，花整整200萬請原研哉設計大師出馬。這架勢，何等的令人期待！但結果怎麼樣，大家也顯而易見了吧！縱使官方再怎麼流出「設計理念」，那些一味追求視覺感受的網友們，還是一嘴咬死了「太敷衍」、「這是便利店招牌吧」。

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還有看熱鬧不嫌事大的網友，開始點起名來了，說「某某大品牌花了幾百萬也搞了個寂寞，呵呵……小米這波操作不足為奇」。

設計的到底是不是「寂寞」，咱不能當機立斷。但說真的，那些大品牌肯花大價錢設計一個Logo，卻只改了邊邊角角的事兒，確實是時有發生啊！

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有人說這是化繁為簡，有人說這更加年輕化。要日站君說，無論是設計、還是美術，都是寫實主義走到極致的必然結果。而且簡約扁平化更順應當下時代，如今信息爆炸正在消磨我們的耐心。那麼，這樣的Logo必然降低了識別成本，減少了視覺負擔。總結來說，如果說時尚是個圈，那設計也可以是個圈。

能價值百萬 必定是無可取代的經典

看向我們今天所提到的所有品牌Logo，無論風格如何，就單論其本身的價位，少說一個也值上百萬。但每一個百萬Logo的出現，好像都會被群眾吐槽「改了個寂寞」、「這根本不值！」。著名平面設計師Michael Bierut曾說過，萬事達的Logo演變，代表了它是如何進入「一個由符號而非名稱代表的精英品牌核心」。他也曾在「What makes a truly great logo」的視頻採訪中說道，Logo包含了更多的含義，不僅僅是其本身，它還提醒著什麼是我們的發展方向。Logo不再拘泥於形狀、風格和系統。

要日站君說，這「花百萬改Logo」的事還是要老生常談，外行人看熱鬧，內行人看門道。「一個上百萬的L ogo真正的價值」這個問題的答案，其實早就藏在了設計老前輩們的作品中了。

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