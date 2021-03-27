Apple出絕招防iPhone未發布先曝光？保安指引收緊或禁絕新機爆料

撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-03-27 08:00

作為全球焦點數碼品牌，蘋果近年推出新品由 iPhone、iPad 到 Mac、AirPods 等，都備受各地爆料人重點關注，業內人士流出未公開資訊相當普遍。近日有外媒報導，指蘋果在最近收緊了合作供應鏈保安指引，以減少日後未發表新品資訊流出可能。

根據外媒《The Information》報導，其透過疑似蘋果內部文件知悉，蘋果將禁止其合作供應鏈在蘋果員工進入其設施時，收集他們的生物保安數據如指紋、臉孔資訊等；不過在供應鏈廠商工作的員工就不在此限；同時處理未公佈蘋果產品的供應鏈廠商員工需作刑事記錄審查，未通過審查者將禁止進入處理未公佈蘋果產品的設施範圍。

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另外針對未公佈產品及零部份，該內部文件提到將紀錄每組零件生產時、經過每個生產區間時長，在個別區間出現不尋常停留時會觸發保安警報；同時每個檢查點的保安人員亦需詳細記錄攜帶未公佈產品及零部件的員工資訊細節。另外到訪者需展示法定身份證明文件、設施內交通工具四個方向都需有攝像鏡頭監控，記錄損耗零部件跟已銷毀樣本產品的錄像設施，需延長至 180 天。

從以上資訊可看到，蘋果似乎立定決心堵塞往年 iPhone 等新品未公佈就被全面爆料的漏洞，包括加強保安機制及追蹤被洩露資訊源頭。如成功執行需讓蘋果新品趨勢更難預測，不過對喜歡收看 Apple Event 的果迷來說，或能再次從不確定性帶來更高期待感。

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