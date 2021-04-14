撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-14 00:26

Apple Event正式敲定4月舉行，細數10件傳聞推出產品！根據以往經驗，不少Apple fans以為蘋果會在3月份舉行Apple Event新品發布會，可是今年卻遲到了。終於在今日Apple正式公布2021年春季Apple Event約定在美國時間4月20日舉行。雖然同樣沒有實體發布會，而且改為網上舉行，但相信仍吸引不少果迷留意。究竟今次Apple Event會公布什麼新產品？立刻盤點早前流出的消息，10件或會在今次發布會登場的新產品。

2021年春季Apple Event即將在美國時間4月20日舉行（香港時間4月21日凌晨1時），今次發有會命名為「Spring Loaded」，究竟今次有什麼新品推出呢？不少果迷十分期待。記者已收到Apple官方發出的邀請函，以手繪彩色線條的蘋果logo，似乎是暗示今次春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」及新一代「iPad」。

👇👇即刻睇4月蘋果發布會Apple Event或會登場的10件新產品👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：Apple只提供iPhone用戶只有5GB免費的iCloud儲存空間，對於不少人來說實在是非常不足。如果沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

👇🏻👇🏻即睇如何一招免費多100萬幅照片儲存空間！👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

睇更多內容 👉iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

同場加映：WWDC21公布6月網上舉行，Apple iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、macOS 12外，還有什麼新產品推出？先行預測今年WWDC21，或會有什麼新產品登場。

👇👇即睇預測今年WWDC21或會登場的11件Apple新產品！👇👇