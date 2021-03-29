撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-29 16:37

平日大家會不會為了行少幾步路，而去踏電梯呢？雖然TVB劇集《大步走》熱播，引起不少人重拾跑步習慣，不過做運動最重要的是「持之而恆」！如果不想懶惰起來，就不妨在iPhone下載減肥運動App《StepsApp 計步器》，加入Widget小工具，以後一開機就知每日走過的步數，消耗了多少卡路里，保持恆心，行多一步！

平日走路或者跑步，會否手機隨身呢？手機App《StepsApp 計步器》有助大家建立運動習慣！（《大步走》劇照）

世衞建議，每人每日步行最少一萬步有助各項健康指數達標，可以改善肥胖、糖尿病、結腸疾病、或是情緒沮喪等問題。工作繁忙的你，有無行山、跑步的習慣？有無計算過自己，每一日行過幾多腳步呢？夠不夠「日行一萬步」？

手機App《StepsApp 計步器》有3大賣點，以後大家只要手機隨身，就可輕鬆統計腳步、所消耗的熱量，有助大家調整自己的運動習慣！想懶？好難呀！

👇👇即睇《StepsApp 計步器》3大賣點👇👇

+ 6 + 6 + 6

如果大家都有跑步、行山的習慣，可以購入運動手錶了解身體狀況。不過市面的智能手錶及運動手環相當多，在買入之前，建議參考不同款式的規格及格價。對於新手、女生、長者小孩，以下就有3大推薦！

同場加映：小米/FITBIT/ Apple/華為 17款智能手錶格價 豐澤/友和邊間抵？

《香港01》科技玩物頻道記者就找來17款市面上可以找到的智能手錶及運動手環，並就豐澤、百老匯、友和、HKTV mall格價，為各位準買家在入手前作參考！今次智能手錶及運動手環都是小米、FITBIT、華為、三星、Garmin、Honor、IMOO、Apple Watch、LITE GUARDIAN、SUUNTO的品牌，希望大家了解當中17款的規格及格價。

👇👇17款智能手錶/運動手環規格、格價（3月更新）👇👇

+ 8 + 8 + 8

以上都是現時的價位，之後豐澤、百老匯、友和、HKTV mall的優惠價格可能有所變動，所以只能作買家暫時性的參考。其實在眾多間之中，豐澤的智能手錶款式相對的多，大家不妨再了解一下。說到底哪一款最合適新手、女生、長者小孩用呢？以下有3大推薦！

👇👇小米手錶運動版（新手入門適用）👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇Apple Watch Series 6（家人共享必備）👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇SAMSUNG Galaxy Watch3 智能健康手錶（女生多花款）👇👇

+ 15 + 15 + 15

想看更多格價？即睇全文：小米/FITBIT/ Apple/華為 17款智能手錶格價 豐澤/友和邊間抵？

同場加映：2021十款iPhone必裝App Widgetsmith美化桌面 otter語音轉文字

科技網媒《The Verge》早前嚴選了10款iPhone用家最值得裝實用App，種類涵蓋攝影、執相、Widget、電子書、烹飪、手機保安、記事、錄音、翻譯、生產力工具等，滿足數碼生活中不同需要。有免費、有付費、有訂用，廢話少講即睇：

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