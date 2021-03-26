撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-26 18:43

【iPhone教學】各位iPhone用家平時習慣了聽幾大聲的聆聲及音樂呢？試過聆聲離奇地時大時細聲嗎？其實不少用家都不知道iPhone的自動調節聲音功能，而疏忽了以下3大的常見聲量問題。不過只要簡單6招設定iPhone，就可以穩定聲量保護耳朵啦！

（Apple）

各位iPhone用家有遇過以下3個問題嗎？

【問題1】明明設定好來電聆聲的大小，卻離奇地的時大時細聲，最怕因為不知怎樣讓聆聲穩定一個聲量，而導致聽不到一個重要的電話。

【問題2】相信不少人聽歌都習慣用耳機，為了聽出震撼感而不自覺的調大了音量。然而長期聽住高分具的音量會令聽力受損，可惜很多人都忽視了這個問題！

【問題3】在街上接聽電話時，收到周圍環境噪音，結果對方聽不清楚自己的說話，最怕因此而引起誤會。

其實只要6招設定iPhone，即可確保音質、穩定iPhone的聲量、有效消噪、進一步保護聽力！👇🏻👇🏻👇🏻簡單6招設定iPhone！【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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縱使設定iPhone的音量，大家平時都要清潔iPhone的喇叭孔內的灰塵。以下就有一個iOS捷徑，可以利用聲波震動將喇叭外面的灰塵和污垢震掉！不過首先，要按入「iPhone喇叭灰塵清理捷徑腳本」取得腳本，然後跟隨以下的簡單教學，震走灰塵！

👇🏻👇🏻👇🏻清理iPhone喇叭灰塵教學【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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YouTube 頻道 iAppleBytes用 7 款 iPhone 來運行 iOS 14.4 系統，以測試電池表現。想不到各代iPhone續航均有下跌，而跌幅最大的竟是這款！

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如果iPhone用家已經更新了iOS 14.4.1系統，恐怕耗電問題都會加快電池老化！以下有8個技巧，既可以省電又可保養電池，以免加大電池的負擔！

👇🏻👇🏻👇🏻8個iOS省電保養技巧👇🏻👇🏻👇🏻

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