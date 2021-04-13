撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-13 16:52

玉木宏主演的日劇《極道主夫》於2020年底完結，Netflix都推出動畫版，好快就登上香港排行榜TOP 10！可惜一季只有5集，如果嫌笑得不夠，Netflix都有以下20套搞笑動畫，同樣劇情瘋狂，保證大家笑得過癮！

《極道主夫》是日本漫畫家おおのこうすけ創作的日本漫畫作品。（Netflix動畫《極道主夫》圖片）

《極道主夫》漫畫連載三週年，是全球暢銷三百萬本的「喜劇搞笑漫畫」，大獲讀者好評，高質程度簡直是宇宙級。今次動畫都與漫畫節情相近，相信都一定會好笑到碌地，可惜只有5集實在太短了吧！《香港01》科技玩物記者就搜羅香港區Netflix，發現影片庫竟然擁有過百套動畫番，記者就當中精選出20套搞笑動畫，等大家笑餐飽！

👇🏻👇🏻👇🏻20套搞笑動畫【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻2020年香港人氣最高動畫節目，吉卜力電影佔4席，還有大熱的《一拳超人》，另外4套動畫你有否走漏眼？👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上都不是心水動畫？畢竟2020年NETFLIX所推出的動畫尚有好多，例如以下這3套動畫，不單是高質，而且充滿話題性！落單都不能忘記它們的追看程度！最後一套動畫更加是記者的心水必看推介！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻3套NETFLIX高質動畫心水推介！👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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