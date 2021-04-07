撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-07 18:19

輪椅少女雪莉專訪｜早前網上熱傳一位Cosplay「雷姆」（《Re:從零開始的異世界生活》角色）的台灣少女，自小因罕見遺傳病而長期坐輪椅，仍對動漫充滿愛Cosplay喜愛的角色，但卻被罵「污辱角色」，她不單沒有受到打擊，更以樂觀的態度作出「神回應」，感動萬千網民，其Facebook帖文有多達4.8萬人讚好。

「脊隨型肌肉萎縮症」是一種十分罕見的遺傳病、漸進性的疾病，會影響患者行走、進食、甚至呼吸能力，四肢及身體軀幹逐漸軟弱無力，連帶影響心肺功能，嚴重至造成器官衰退而死亡，但目前醫學上沒有確切治療方式。輪椅少女雪莉自小便受到這個罕見遺傳病困擾著，而且有一段時間更埋怨父母為何生下來，更曾經有過輕生的念頭。幸而升學後心景的改變，以及對動漫的愛從而樂觀面對這長期病患。

自小被病魔折磨的雪莉，以及面對一些對她的「惡言」，現在能以樂觀堅韌的心來面對。（相片提供：輪椅少女雪莉）

喜歡Cosplay的她，近年卻在不同動漫展中遇到很多戴著歧視目光的人，更說「坐輪椅Cos是在污辱角色」、「很難看」等難聽的說話。幸好她樂觀性格，對於這些「惡言」嗤之以鼻，更對鼓勵其他Cosplayer：「連我都不怕了，所以我們一起努力吧！」。

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很喜歡k-pop的雪莉很想跳舞，亦很想要打籃球，不過實在沒辦法做這些事情有點可惜。目前最有感的是，雪梨曾學過鋼琴七年，但現在因為手沒力的關係而無法彈及繼續了。對於未來，雪莉仍然存在希望，她希望畢業後能當社工，服務社會大眾，幫助有需要的人，而現在她在大學就讀社工系。

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不過同時說希望網民不要再向她說「早日康復」：「我的病情只會一直惡化，所以想趁自己還能動的時候出角（Cosplay），不會康復了，不用祝我早日康復，但是你們的心意我會記在心裡！」

「我知道在香港也有一些喜歡看我文章的讀者粉絲，我很謝謝你們，雖然我們住的地方距離很遠，但我很能感受到心是很靠近的！謝謝你們給我鼓勵，我未來也想繼續用我的故事鼓勵你們！」 輪椅少女雪莉對《香港01》讀者感言

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同場加映：《新·福音戰士劇場版：終》為系列25年歷史畫上句號，監製庵野秀明是日本動畫界的最強鬼才，數十年來行事如謎，但他讓NHK電視台進行長達4年的貼身追訪。

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同場加映：《龍珠》悟空無疑是地球甚至宇宙的救星，然而近日外國YouTube channel「WatchMojo」就整理了悟空10大惡劣行為排名，發現悟士由小至大的行為都相當自私，無視他人感受。

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