撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-16 18:04

Samsung香港剛發布2021全新Neo QLED電視，除了智能電視，同時繼續推出Q系列Soundbar，並首次配以11.1.4 杜比全景聲（Dolby Atmos），為用家在家中也能享受極具包圍感的立體聲。

全新Neo QLED電視融合量子矩陣技術（Quantum Matrix Technology）及首次採用Mini LED 光源技術和全新Neo量子處理器，成今年最觸目的智能電視。

圖中電視型號為Samsung Neo QLED 8K QN800A，電視下面為Q系列Soundbar HW-Q900A。（黃寶瑩攝）

而2021 Q系列Soundbar音效亦有提升，旗艦產品 HW-Q950A配備 11.1.4 多重聲道、共11個聲道22個揚聲器、SpaceFit Sound+ 分析空間大小優化聲音輸出、支援AirPlay2等功能。Q系列Soundbar搭載Q-合體交響音效（Q-Symphony）技術，能與Neo QLED電視同步輸出音源，呈現更廣闊的音源。如果想買新電視機順便配搭Soundbar，可看看Samsung 2021年Soundbar的4大賣點。

2021 Samsung Q系列Soundbar旗艦產品 HW-Q950A（黃寶瑩攝）

👇👇2021年Samsung Q系列Soundbar 4大賣點👇👇

另有配備7.1.2的HW-Q900A及3.1.2的HW-Q700A較低檔次的Soundbar，售價由二千多元起，價錢相對相宜。👇👇5款Samsung Q系列Soundbar詳細規格/售價/特點👇👇

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Soundbar 的規格眾多，是否支援 Dolby Atmos 和 DTS:X﹑能否用 AirPlay 和 Hey Google﹑2.1 還是 5.1 聲道等，選購 Soundbar 時看到花多眼亂，筆者搜集市面上 12 款熱門的 Soundbar，列出基本規格和市價，讓大家參考。以較優惠的價格，找出最適合自己需要的 Soundbar。

👇👇2021年12款熱門Soundbar規格和格價👇👇

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