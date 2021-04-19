Facebook備份新功能6步打包帖文／相片／影片去Google或Dropbox

撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-19 20:01

Facebook又有新功能！以往想打包走Facebook資料，必須下載備份整個帳戶，而且格式只有HTML、JSON選擇。今次更新後，用戶可以將以往出過的帖子及備註直接轉移到Google、WordPress.com和Blogger等平台，方法非常簡單。

現時Facebook用戶可將相片和影片打包走至Google相片、Dropbox、Backblaze及Koofr，而新功能將為用戶提供更多平台選擇，加入Google Documents、Blogger及WordPress.com等平台，能讓用戶轉移帖子和備註，使用戶對個人資料有更多選擇權和控制權。

👇👇Facebook新功能6步轉移帖子/備註/相片/影片👇👇👇

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另外不少用家都會想將WhatsApp「移民」至Signal，下文會教各位如何為WhatsApp備份所有對話及媒體紀錄，以及把私人或群組的對話、媒體紀錄匯出至Google Drive等雲端空間的必學步驟。👇👇👇WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

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瀏覽全文：WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF

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Facebook早前出現嚴重的資訊安全漏洞，外洩全球超過 5.33 億用戶資料，當中牽涉 293萬位香港用戶！用戶的全名、Facebook ID、位置、出生地點等等，都被上傳到黑客討論區，免費任人下載。各位Facebook用家，不管帳戶資料有否受事件影響，都要學識4招帳戶保密方法，以策安全！

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