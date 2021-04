撰文: 嚴熹曼 最後更新日期: 2021-04-12 17:24

【超級月亮/超級滿月/天琴座流星雨2021】2021年4月會同時出現全年首個「粉紅超級月亮」及「天琴座流星雨」兩個天文現象,想知何時是最佳觀賞時間?「粉紅月亮」有甚麼意思?原來12個月份滿月時另有別稱!

2021年4月滿月時即將出現「粉紅超級月亮」。(網上圖片)

有「火流星」著稱的「天琴座流星雨」是觀測歷史中最悠久的流星雨之一,從中國古籍《左傳》開始有紀錄,已被觀察了2,600年之久。「天琴座流星雨」會在每年4月15日至4月28日出現,想抬頭就見到流星雨,記得Bookmark定日子!

另外,4月份有俗稱「超級月亮」(Supermoon)的「粉紅月亮」,出現「超級月亮」當晚會見到比平日較大的月亮。不過原來所謂的「粉紅月亮」並不是指月亮變粉紅色,背後其實另有意思!

除了4月有「粉紅月亮」(Pink Moon)這個可愛的稱號外,其實每個月份滿月時都有她獨特別稱!這些月亮名稱源自於美國原住民代代相傳的傳統,而且每個名稱都有配合當月季節的意思。好像「花卉月」(Full Flower Moon)、「士多啤利月」(Full Strawberry Moon),你又猜到是屬於甚麼月份嗎?

