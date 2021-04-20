撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-20 16:18

近日一名九旬富婆被騙2.5億元，成為歷來單一金額最高的電話騙案。該騙徒訛稱「內地公安」來電，透過說出個人資料取得信任後，要求其轉帳到指定戶口。電話騙案防不勝防，除不要輕易相信來電者身份外，其實可以透過手機 App，幫大家攔截推銷、垃圾來電，減少騙徒找上門的機會。

👇👇攔截推銷、垃圾來電4大App推介 iOS﹑Android 同樣適用👇👇

+ 21 + 21 + 21

現在每個人接觸手提電話的時間極多，手機上亦儲存大量個人資料，甚至是支付和銀行資料，市民應保持警覺性，不要輕易相信不明來電。根據警方資料，2020年電話騙案有1,193宗，較2019年648宗上升近八成，今年首季亦已累計200宗，涉及金額高達3.53億元，即使以為自己已了解騙徒手法，也不要掉以輕心，更應提醒親友，特別是長者。

👇👇通訊事務管理局﹑反詐騙協調中心教路：7招提防電騙👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：Facebook備份新功能6步打包帖文／相片／影片去Google或Dropbox

Facebook又有新功能！以往想打包走Facebook資料，必須下載備份整個帳戶，而且格式只有HTML、JSON選擇。今次更新後，用戶可以將以往出過的帖子及備註直接轉移到Google、WordPress.com和Blogger等平台，方法非常簡單。

👇👇Facebook新功能6步轉移帖子/備註/相片/影片👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知WhatsApp備份所有對話及媒體紀錄方法？即睇：Facebook備份新功能6步打包帖文／相片／影片去Google或Dropbox