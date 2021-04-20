撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-20 12:53

2021年一田購物優惠日又來了，網店搶先2個星期減價，超過1500件產品特價！今次記者就先為大家揀選超過100+件減價電視影音、家電等產品，好讓各位買家及早準備。

去年一田購物優惠日吸引大量市民排隊搶購特價產品（林勇攝）

一田購物優惠日定於5月27日至6月2日，屆時實體店將會大量減價貨品，而一田網店則於4月21日至5月2日，限時限量開賣近1500件產品！除一般家品外，還有大量電視、影音及家電款式大減價。如果用指定信用卡，部份產品更會折上折優惠。

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同場加映：同時豐澤家電特賣場開倉又再來了，今次不再是荃灣舉行，而是移師至九龍灣！雖然截稿前展場還未開，但已經知道多款冷氣機、抽濕機等平至2折、$499出售，非常抵買。

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同場加映：早前消委會為14款「1匹半」分體式冷氣機作深入評測，報告指竟然只賣5千多的款式表現拍得住過萬元款式，而且就算同為1級之能源標籤，最好表現的款式比起最差的節省近56%電費！

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