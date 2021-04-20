Apple發布會︱料多款新品將登場　iPad Pro更貴卻更厚原因何在？

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-20 13:00

香港時間4月21日凌晨，蘋果將舉行春季新品發佈會。分析師預測這次發佈會的「主要焦點」將是 iPad Pro、iPad mini和低價版得iPad家族更新。

預計更高端的12.9吋iPad Pro尺寸將達到280.65毫米長、215毫米寬、6.4毫米厚。雖然採用mini-LED顯示屏，2021款iPadPro整體卻沒有mini起來，比上代厚了0.5毫米，這也是由工藝所決定，為了性能體驗而對手感的犧牲。

預計iPad Pro機型的價格會適度上漲。漲價的預測並非空穴來風，這幾年手機等移動設備價格一路上漲，主要原因在於設備「堆料」導致成本上升。

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據瞭解，iPhone 11系列的成本價已經接近iPhone 4的發行價，而iPhone 12系列又較iPhone11高出21%。漲價幅度較大的四部件中，屏幕居首，其次是鏡頭、處理器和機電系統。Mini-LED顯示屏可能是當前可以規模化量產的最好的屏幕技術，燈珠更密集，封裝技術要求更高，成本也自然上升。最後，預計功更強的A14X晶片加入到Pro系列，也會拉高售價。

雖然新款iPad Pro價格會上升，但從蘋果近幾年定價策略來看，不會輕易放棄低價市場。預計iPad mini和下一代iPad的價格將維持不變。

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