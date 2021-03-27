撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-27 07:00

吸塵機款式推陳出新，Dyson 令無線直立吸塵機成為家居必備電器之一，其他品牌的新款吸塵機無論功能和外觀，都比以往有明顯進步。罐筒式﹑直位式﹑手提式，五花八門的吸塵機款式，令人難以決定那款才最適合自己。日本「my-best」網站比較多款吸塵機，並分析出各類的 Top 3 推介型號，正想入手吸塵機的用家可以放大下圖參考。

👇👇罐筒式／直位式／手提式吸塵機 各類 Top3 排名公開👇👇

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👇👇吸塵機選購時 必睇8大關鍵字👇👇

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👇👇使用吸塵機 4 點注意事項﹑清潔方法👇👇

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資料來源：my-best

同場加映：春分潮濕｜濕度達95% 抽濕機長開可致濕疹 醫生教5大使用貼士

【春分／天文台／天氣潮濕／抽濕機／濕疹】今日（20日）是廿四節氣中的春分，天文台預料濕度最高達95%，相信不少市民都會開抽濕機保持環境乾爽。但抽濕機是否開得越大越久，就等於越好？皮膚科專科醫生陳厚毅，話你知有皮膚問題應該如何正確開抽濕機！

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同場加映：消委會8款蒸焗爐評比 4大選購/使用貼士 附2021年22款機格價

消委會8款蒸焗爐評分！多用途蒸氣焗爐近年崛起，氣炸鍋以外的健康煮食爐具之一。不過市面上款上極多，看似功能相近，難以選擇取捨。其實早年消委會曾為本港當中8款熱賣的蒸焗爐作評測，而且更有一些選購上及安全使用上的貼士，如不小心使用更有機會引起火警！

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