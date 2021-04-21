撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-21 16:30

【Apple發布會2021／Spring Loaded／ Apple Event】Apple今日（21日）凌晨發布上半年5大新產品，當中有首次搭載M1處理器的iMac、紫色iPhone 12及iPhone 12 mini等。Apple產品一向有價有市，《香港01》科技玩物頻道記者請教旺角先達廣場手機店負責人劉志剛（Lo哥），睇下邊款產品有機會炒得起？

Apple 2021發布會以「Spring Loaded」做主題，今次蘋果大玩顏色，除了有傳聞已久的「Apple 追蹤器」AirTag外，最觸目的便是新增夢幻紫色iPhone 12和iPhone 12 mini，以及新iMac一次過推出7種顏色。以往出特別色系都會受到果迷們追捧，掀起炒風。先達Lo哥就點評今次有邊款產品炒得起？又有幾多水位？即睇佢點講！

👇👇👇【按圖放大看】先達Lo哥點睇Apple 5 件新產品有無得炒？👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映：Apple發布會懶人包五大新品：七色iMac、M1 iPad Pro連iPhone都有

【Apple 2021 年 4月新品發布會懶人包】今年 Apple 的上半年新品發布會，在日期上推遲了近一個月時間，但卻比過去幾年同期的發布會都來得驚喜！ 除了一些香港人未用到的服務更新以外，Apple 在今日（4月21日）凌晨作出的新硬件發表只少有 5 項，由傳聞已久的 AirTag、以至於 iPhone、iPad 甚至是 iMac 都有令果粉們鼓舞的新元素加入。

👇👇👇按圖放大看Apple 5 件硬件新發布懶人包👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

瀏覽全文：Apple發布會懶人包五大新品：七色iMac、M1 iPad Pro連iPhone都有

同場加映：Apple iPad Pro新版5大入手理由｜M1處理器效能強大、升級5G連線

Apple M1 新版本 iPad Pro｜Apple 在 4 月 21 日凌晨舉行的網上新品發布會驚喜連連，新品陣容中竟包括了早前少有傳聞會有更新的 iPad Pro，而且更新幅度還不小！

👇👇👇按圖放大看新版本 iPad Pro 五大入手理由👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

瀏覽全文：Apple iPad Pro新版5大入手理由｜M1處理器效能強大、升級5G連線