SOGO感謝祭2021｜Dyson風扇、Panasonic耳機　50件數碼產品激減

撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-23 17:36

【SOGO崇光感謝祭2021】崇光百貨感謝祭一如既往分階段進行，SOGO網店由即日起至5月6日進行線上預購，當中Kenwood廚師機竟然激減二千元，而Dyson空氣清新機、Panasonic 抽濕機、Amazfit智能手錶等等好評產品都有特價！今次記者就率先為各位買家，精選出50件抵買家電及數碼產品。

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最近有意入手新家電的朋友請注意，除了SOGO網店，其實近日蘇寧及豐澤網店同樣推出優惠！

同場加映：蘇寧/豐澤網店優惠｜iPhone 12、Dyson、Switch 30+數碼產品推介

以下是記者精選的超過30款抵買數碼產品，點擊下圖放大了解：

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蘇寧網店折上折方法

如購買電器滿指定金額即可享額外高達 $460 折扣優惠，大型家電 (包括冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視影音、廚房家電等)買滿 $3,000 即減 $300，小型家電 (包括生活、廚房及個護美容等小型電器) 買滿 $1,500 即減 $160；如使用合資格建行(亞洲)信用卡消費滿指定金額，可賺取高達$1,800 現 金回贈。

👇👇豐澤網店電風扇優惠（即日至25/4）👇👇

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同場加映：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士

炎熱天氣當然要開冷氣消暑，不過一年無開冷氣的他，可能發現一開機就散發出尿臭味！《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

冷氣機滴水怎解決？分體式／窗口式清潔有咩注意？冷氣師傅教你12個清潔及保養貼士！

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一年無開冷氣，開機時為何不要立即關窗？資深冷氣師傅話你知：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士