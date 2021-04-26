iPad Pro買家失望了？Apple證不兼容新Magic Keyboard的Touch ID

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-26 13:10

雖然新的妙控鍵盤上的 Touch ID 傳感器與所有 M1 Mac 兼容，包括新的 iMac 和去年秋天的 13 吋 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini，但蘋果公司已經證實，Touch ID 傳感器將不會與新的 iPad Pro 兼容，儘管後者也搭載 M1 晶片。

新的妙控鍵盤仍可用於 iPad Pro 和其他設備，如基於 Intel 的 Mac，但上述設備無法使用 Touch ID 指紋功能。

蘋果將提供三個版本的妙控鍵盤，包括帶 Touch ID 的標準版，不帶 Touch ID 的標準版，以及帶 Touch ID 和數字鍵盤的擴展版。然而，據蘋果公司稱，新的妙控鍵盤將只與新的 iMac 一起提供，不單獨出售，至少在初期是這樣。

高端的 24 吋 iMac 將免費提供帶 Touch ID 的妙控鍵盤，基本型號要單獨購買。

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