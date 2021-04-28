AirTag實測｜簡單設定、找物件？Android用得？10個買前必知Q&A

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-28 09:00

Apple AirTag開箱實測｜找物神器入手前10個必知Q&A！Apple AirTag早前終於正式公布，一個小小的、只有一個銀仔大的東西，利用藍牙、超寬頻技術，就可以利用iPhone／iPad或Mac來準確追蹤物件。聽起上來好像十分厲害，實際使用又如何？記者立刻開箱實測分享用後感外，以及盤點10個入手前必知Q&A。

AirTag正正是今次Apple春季發布會其中一個主角，用家可以將它掛在不同的物件上，便可以利用iPhone、iPad或Mac作準確追蹤，對於時常遺失東西的果迷，絕對是值得入手的「找物神器」。究竟AirTag實際使用體驗如何？立刻實測，以及細數10個買前必知的Q&A。

（黃舒慧 攝）

👇👇即睇AirTag開箱細節，簡易設定及尋找物件步驟及用後感👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇想買AirTag前必看10個Q&A👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：究竟什麼人合適使用AirTag呢？家長、寵物主人是否合適用呢？記者實測後，認為以下有5類用家是值得入手。

👇👇哪5類用家值得入手AirTag？家長及寵物主人合適嗎？👇👇

+ 3 + 3 + 3

睇全文 👉AirTag實測定位快而準｜5類用家必買！家長、寵主值得入手嗎？

同場加映：早前Apple發布會中令不少果迷意想不到地公布推出紫色的iPhone 12及12 Mini。雖然Apple推新色不算是什麼大新聞，但今次推出的「香芋紫」iPhone 12成功吸引不少女孩子的目光，頓成話題。

👇👇即睇香芋紫iPhone 12 有幾靚！👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：【Apple 2021 年 4月新品發布會懶人包】今年 Apple 的上半年新品發布會，在日期上推遲了近一個月時間，但卻比過去幾年同期的發布會都來得驚喜！

👇👇👇按圖放大看Apple 5 件硬件新發布懶人包👇👇👇