撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-27 16:52

Apple蘋果正式推出iOS 14.5，YouTube 頻道 iAppleBytes以iPhoneSE、iPhone6S、iPhone7、iPhone8、iPhoneXR、iPhone11、iPhoneSE2020來運行 iOS 14.5 系統，測試電量及速度表現，結果發現當中有兩款iPhone在更新後變慢，有一款續航能力一度下跌！

YouTube 頻道 iAppleBytes過去都做過好多iOS系統實測！（ iAppleBytes＠YouTube 截圖）

過去不少iPhone用家在更新iOS 後，都試過出現耗電災難！如果不想「中伏」，大家升級 iOS前，建議先參考YouTube 頻道 iAppleBytes的測試結果吧！今次頻道就iOS 14.5系統進行電池及速度測試，雖然大多數iPhone的續航能力都有提升，不過都有iPhone更新後，比起之前更加耗電，影響速度，表現並不理想。

👇👇👇即睇iOS 14.5電量及速度測試結果，邊部出事？【點圖放大】👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

各位iPhone用家參考完測試結果，可以按自己需要去更新iOS 14.5系統。今次更新，除了增加了戴口罩解鎖、防止跟蹤，還有其他超實用的功能，下圖文立刻詳細解說。

同場加映：iOS 14.5｜iPhone用家必升13大新功能 戴口罩解鎖、防跟蹤超實用

👇👇即睇13個iOS 14.5超實用新功能，iPhone用家必升級！👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知更多功能，即睇全文👉iOS 14.5｜iPhone用家必升13大新功能 戴口罩解鎖、防跟蹤超實用

同場加映：iOS 14.5 戴口罩解鎖iPhone Face ID！iOS 14.5 beta剛推出，其中一個非常實用的新功能就是就算戴口罩時都可以為iPhone Face ID解鎖。究竟如何設定？立刻睇下文解說！

👇👇 5步設定iPhone Face ID戴口罩解鎖功能、需要什麼裝置以及有什麼限制👇👇

想知有什麼限制？即睇全文👉iOS 14.5新功能｜口罩解鎖Face ID 5步簡易設定 但必須戴呢樣？