撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-29 16:06

《英雄聯盟》（《League of Legends》／《LOL》）作為全球頂尖的電競遊戲，各個賽區的競爭非常激烈，話題甚至由遊戲伸延至文化﹑政治上。《LOL》國服的測試伺服器近日更新 11.10 版本，玩家發現當中有 7 名角色稱號被更改，這是遊戲推出至今非常少見的更新。而改稱號的角色中，包括曾被認為有辱華含義的「瘟疫之源」圖奇。

👇👇國服《LOL》角色稱號被改名 「刺客」改「奇才」？中國玩家爆笑留言 表示無奈👇👇

+ 6 + 6 + 6

不像港台玩家，國服玩家習慣以稱號代表《LOL》角色，如皇子（嘉文四世）﹑復仇之矛（克黎思妲）﹑劍聖（易大師）等，今次國服所更改的，也是英雄的稱號。

鼠年推出的機甲系列Skin美術圖，也曾被中國玩家認為有辱華之嫌：「日本武士+機械人風格的英雄，用刀攻擊中國龍」

影響青少年價值觀？

近年中國積極整頓遊戲風氣，不斷加入對遊戲的限制和監管。2019 年中國廣電總局宣布《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》後，很多遊戲都因應政策自行「河蟹」部分內容，如《第五人格》就把所有「血」字都刪走和更改。

過去曾爆出韓國隊伍 SKT 的選手「Canna」在比賽中先選「瘟疫之源」（老鼠／圖奇），被中國玩家認為是暗示新冠肺炎源頭的嘲諷，有辱華之嫌的爭論。今次的改名事件，同樣看到針對「復仇」﹑「屠夫」﹑「瘟疫」等負面字眼，不過由「刺客」改成「奇才」，中國玩家們也只能表示無語。

資料來源：微博

同場加映：Netflix《極道主夫》 遭B站去紋身 8件動漫河蟹事件 巨人都有份

【《極道主夫》】Netflix 新動畫《極道主夫》上架，這部漫改作品曾經由玉木宏主演改篇日劇，相當引人注目。不過有網民發現，內地B站將主角的紋身移除，河蟹事件近日惹來熱烈討論。

Ｂ站版霸氣盡失 去紋身背後真正原因（點圖放大睇比較）👇👇

+ 2 + 2 + 2

想睇埋中外8大ACG畫面河蟹事件？即睇：Netflix《極道主夫》 遭B站去紋身 8件動漫河蟹事件 巨人都有份

同場加映：手機夜間模式無助入睡？外國研究有新發現 附iOS睡眠模式教學

👇👇夜間模式可否有助入睡？研究實驗3點話你知！【點圖放大】👇👇

+ 4 + 4 + 4

想睇埋iOS睡眠模式7步教學？即睇：手機夜間模式無助入睡？外國研究有新發現 附iOS睡眠模式教學