iPhone 13/12S新圖曝光！鏡頭位置大改動　配色增至7種有咩新色？

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-29 15:00

新一代的iPad Pro、iMac等產品已經正式發佈了，將在今年秋季登場的iPhone 13系列也變得更令人期待了。據此前消息，蘋果iPhone 13系列新機將會在9月份正式亮相。近日，有網友曝光了一組iPhone 13和iPhone 12的外觀對比渲染圖，其中展示了新機的部分改動。

根據圖片顯示，iPhone 13整體依然繼承了當前產品的設計思路，採用直角邊框和左上角鏡頭排布方案，但是鏡頭的排列方式改為對角線式，整體視覺觀感上似乎更加協調。

另外，從iPhone 11開始蘋果就開始為數字系列打造多彩配色，而iPhone 13將更進一步，推出黑色、白色、紅色、珊瑚色、綠色、藍色、玫瑰金色共7款配色，更多的配色也將進一步擴大iPhone 13的受眾羣體，進而促進銷量。但是「紫色」並沒有出現在iPhone 13曝光的配色中，難道也會在後續的幾個月後再發布？

值得一提的是，根據此前多方面爆料現實，iPhone 13系列將會採用更小面積的劉海屏幕，通過微縫聽筒方案來優化劉海中的Face ID組件，兼顧屏佔比和Face ID人臉識別效果。

配置方面，消息稱iPhone 13將搭載蘋果最新一代A15晶片，繼續採用台積電5nm工藝打造，整體性能表現可能與上代A14差別不大，但是在功耗和發熱方面將有所提升。

相關圖輯：iPhone 13推出日確定？起用Samsung LTPO螢幕？11大傳聞整理▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：iPhone 12紫色實機開箱超美！香芋紫與iPhone 11薰衣草色比較圖輯▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】