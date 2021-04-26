撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-26 19:16

香港空氣污染一向嚴重，鼻敏感人士都大受困擾，不少人選擇購入空氣清新機改善家居環境的空氣。空氣清新機價錢差距從數百至數千都有，而且每個型號都標榜不同過濾、清潔、除塵功能，究竟應如何選擇？日媒最近選出10款最好用的空氣清新機，當中半數在港有售，有意入手的朋友值得參考。

日本媒體mybest近日就17款空氣清新機做評測，在除塵能力、除臭能力和清潔難度三方面測試，其中無印良品、三菱電機、象印等品牌的空氣清新機皆獲得不錯成績。

《香港01》科技玩物頻道從中選擇最高分的10款空氣清新機，有一部分香港市面上亦有發售，而且價錢中等適宜。原來除塵功能不等於過濾病毒？點揀最適合自己的空氣清新機？即刻睇Top 10空氣清新機！

👇👇👇日媒選Top 10最好用空氣清新機👇👇👇

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👇👇👇4大貼士教你揀啱空氣清新機👇👇👇

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同場加映：香港消委會12款空氣清新機評測 Philips/小米/Hitachi哪款性價比高？

消委會空氣清新機／空氣淨化機12部評測｜踏入嚴冬時節，又是流感高峰期、家居塵蟎為患、呼吸道／氣管過敏症易發作的日子，市民格外注重家中空氣質素，空氣清新機被認為能改善情況，但功能和技術五花八門，應該點揀？如果你有意添置，不如參考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果。

👇👇👇消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測！點圖放大睇安全程度+空氣淨化速度+能源效率+寧靜程度+使用方便程度各項測試評分！👇👇👇

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同場加映：空氣清新機擺錯位 隨時吹起更多灰塵 教你4招正確使用貼士

空氣清新機擺錯位置隨時令空氣質素越來越差？4個必學使用注意位｜不少朋友都有了選購空氣清新機改善室內的空氣質素。只是或者好多人不知道，原來空氣清新機誤放了位置，房間空氣質素不改善反而變差？幾位專家剖析用戶擺放空氣清新機經常犯上的錯誤，亦提供了數點擺位建議，只要使用得宜，空氣清新機的淨化能力方能發揮。

👇👇👇台灣專家拆解用家操作空氣清新機常犯錯誤！點圖放大睇4項空氣清新機最正確+有效使用方式！👇👇👇

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